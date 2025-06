Nejc Ajhmajer prestopa iz Celja v Muro

V preteklosti je bil tudi član mlajših slovenskih selekcij, za katere je skupno zbral 24 nastopov in se dvakrat vpisal med strelce.

Nejc Ajhmajer se je nogometno razvijal v mladih selekcijah Maribora, nakar je sledila selitev v Celje, kjer je za prvo moštvo zbral 39 nastopov v vseh tekmovanjih. Nogometaš, ki je letos dopolnil 22 let, se najbolje znajde na poziciji desnega bočnega branilca in bo zaostril konkurenco na desni strani čarno-bejlih.

Nejc Ajhmajer in Knut Schulz, športni direktor Mure

"Vesel sem, da začenjam novo poglavje v moji karieri. Odločitev, da pridem v Muro ni bila težka, saj govorimo o klubu iz izjemno nogometnega okolja z odličnimi navijači in bogato zgodovino. Verjamem, da se bom lahko v Fazaneriji razvijal še naprej in da bomo s soigralci prišli do zastavljenih ciljev," je bil v izjavi za spletno stran zadovoljen Ajhmajer.

"Nejc je mlad nogometaš, ki ga poznamo tako iz Celja kot iz mlade reprezentance Slovenije. Poškodba je žal nekoliko zaustavila njegov razvoj, ki ga bo zdaj poskušal nadaljevati v Fazaneriji. Prihod Nejca je v skladu z našo strategijo, kjer si želimo v Muro pripeljati obetavne slovenske nogometaše. Verjamemo, da se bo v Fazaneriji vrnil na nivo, na katerem je bil pred poškodbo in nam pomagal do želenih rezultatov v letošnji sezoni," pa je okrepitev pospremil predsednik Mure Robert Kuzmič.