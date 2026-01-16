Nejc Gradišar v slogu največjih nogometnih mojstrov zabil v ligaškem pokalu

Nejc Gradišar in Lionel Messi FOTO: AP

Nejc Gradišar se je k afriškemu velikanu Al-Ahlyju preselil v lanskem zimskem prestopnem roku iz madžarskega Videotona, za katerega je dosegel 9 zadetkov. Egipčani so zanj odšteli dobrih milijon evrov, kar je bil njihov drugi najdražji prestop v sezoni 2024/25. Gradišar v dresu rdečih vragov kaže dobre predstave, zaenkrat je zabil 11 golov in prispeval 6 asistenc.

Najbolj pa navdušuje njegov zadnji zadetek na četrtkovi tekmi egiptovskega ligaškega pokala proti El-Gaishu. V 43. minuti je Slovenec z roba kazenskega prostora mojstrsko premagal gostujočega vratarja in svoji ekipi prinesel vodstvo z 1:0. 23-letnik je zadel v stilu največjih nogometnih mojstrov, z udarcem z zunanjim delom narta, t. i. "trivelo". Udarec, ki ga je za svojega naredil Portugalec Ricardo Quaresma, ogromnokrat se ga je posluževal tudi legendarni hrvaški vezist Luka Modrić, v zadnjem letu pa smo ga največkrat videli s strani mladega superzvezdnika Lamina Yamala. Prestižna družba za Ljubljančana, ki je v slovenski izbrani vrsti debitiral na tekmi proti ZDA.

Nejc Gradišar FOTO: AP