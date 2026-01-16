Naslovnica
Nogomet

Nejc Gradišar v slogu največjih nogometnih mojstrov zabil v ligaškem pokalu

Kairo, 16. 01. 2026 17.09 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Mojstrovina Nejca Gradišarja

Slovenski reprezentant Nejc Gradišar je dan po bolečem izpadu Egipta v polfinalu afriškega pokala narodov na zadnjem srečanju egiptovskega ligaškega pokala dosegel neverjeten zadetek in poskrbel za navdušenje na tribunah stadiona Al Salam. Za Slovenca je bil to drugi zadetek v tekmovanju, ki pa ga je Al-Ahly klavrno končal na predzadnjem mestu skupine A in tako izpadel že po skupinskem delu.

Nejc Gradišar in Lionel Messi
Nejc Gradišar in Lionel Messi
FOTO: AP

Nejc Gradišar se je k afriškemu velikanu Al-Ahlyju preselil v lanskem zimskem prestopnem roku iz madžarskega Videotona, za katerega je dosegel 9 zadetkov. Egipčani so zanj odšteli dobrih milijon evrov, kar je bil njihov drugi najdražji prestop v sezoni 2024/25. Gradišar v dresu rdečih vragov kaže dobre predstave, zaenkrat je zabil 11 golov in prispeval 6 asistenc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najbolj pa navdušuje njegov zadnji zadetek na četrtkovi tekmi egiptovskega ligaškega pokala proti El-Gaishu. V 43. minuti je Slovenec z roba kazenskega prostora mojstrsko premagal gostujočega vratarja in svoji ekipi prinesel vodstvo z 1:0. 23-letnik je zadel v stilu največjih nogometnih mojstrov, z udarcem z zunanjim delom narta, t. i. "trivelo". Udarec, ki ga je za svojega naredil Portugalec Ricardo Quaresma, ogromnokrat se ga je posluževal tudi legendarni hrvaški vezist Luka Modrić, v zadnjem letu pa smo ga največkrat videli s strani mladega superzvezdnika Lamina Yamala. Prestižna družba za Ljubljančana, ki je v slovenski izbrani vrsti debitiral na tekmi proti ZDA.

Nejc Gradišar
Nejc Gradišar
FOTO: AP

Kljub njegovi mojstrovini pa se navijači Al-Ahlyja na koncu tekme niso imeli veliko razlogov za veselje. V drugem polčasu so namreč gostje poskrbeli za popoln preobrat in na koncu zmagali z rezultatom 1:2. Rdeči vragi, ki so na tekmi igrali brez številnih igralcev, ki so zastopali Egipt na afriškem pokalu narodov, so ligaški pokal tako končali na predzadnjem mestu skupine A, kar pomeni, da ne bodo sodelovali v izločilnih bojih. Za veliko navijačev je bil to dvojni udarec, saj je le dan pred tem egiptovska izbrana vrsta v polfinalu največjega afriškega nogometnega tekmovanja klonila proti Senegalu in tako znova ostala brez naslova, ki se jim izmika že od leta 2010.

nejc gradišar mojstrovina al-ahly egiptovski ligaški pokal

Olimpijo je zapustil njen najboljši strelec

Kriza v južnem Londonu: Crystal Palace bo ostal brez kapetana in trenerja

JanezNovak13
16. 01. 2026 18.34
In še to z napačno nogo. Bravo!
bibaleze
