Nejc Gradišar v slogu največjih nogometnih mojstrov zabil v ligaškem pokalu

Nejc Gradišar se je k afriškemu velikanu Al-Ahlyju preselil v lanskem zimskem prestopnem roku iz madžarskega Videotona, za katerega je dosegel 9 zadetkov. Egipčani so zanj odšteli dobrih milijon evrov, kar je bil njihov drugi najdražji prestop v sezoni 2024/25. Gradišar v dresu rdečih vragov kaže dobre predstave, zaenkrat je zabil 11 golov in prispeval 6 asistenc.
Najbolj pa navdušuje njegov zadnji zadetek na četrtkovi tekmi egiptovskega ligaškega pokala proti El-Gaishu. V 43. minuti je Slovenec z roba kazenskega prostora mojstrsko premagal gostujočega vratarja in svoji ekipi prinesel vodstvo z 1:0. 23-letnik je zadel v stilu največjih nogometnih mojstrov, z udarcem z zunanjim delom narta, t. i. "trivelo". Udarec, ki ga je za svojega naredil Portugalec Ricardo Quaresma, ogromnokrat se ga je posluževal tudi legendarni hrvaški vezist Luka Modrić, v zadnjem letu pa smo ga največkrat videli s strani mladega superzvezdnika Lamina Yamala. Prestižna družba za Ljubljančana, ki je v slovenski izbrani vrsti debitiral na tekmi proti ZDA.
Kljub njegovi mojstrovini pa se navijači Al-Ahlyja na koncu tekme niso imeli veliko razlogov za veselje. V drugem polčasu so namreč gostje poskrbeli za popoln preobrat in na koncu zmagali z rezultatom 1:2. Rdeči vragi, ki so na tekmi igrali brez številnih igralcev, ki so zastopali Egipt na afriškem pokalu narodov, so ligaški pokal tako končali na predzadnjem mestu skupine A, kar pomeni, da ne bodo sodelovali v izločilnih bojih. Za veliko navijačev je bil to dvojni udarec, saj je le dan pred tem egiptovska izbrana vrsta v polfinalu največjega afriškega nogometnega tekmovanja klonila proti Senegalu in tako znova ostala brez naslova, ki se jim izmika že od leta 2010.
