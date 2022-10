Nejc Vidmar nasledil Obradovića v vratih Mure

Nejc Vidmar je pogodbo podpisal do konca sezone 2022/23. 33-letni Ljubljančan je skorajda vso kariero branil v Sloveniji, kjer je bil član Domžal in Olimpije, v tujini pa se je preizkusil še v grškem Ionikos Nikeas. Skupno je v Sloveniji zbral 273 nastopov v prvi ligi ter 31 v pokalnem tekmovanju. Jeseni je prekinil pogodbo z Olimpijo, kjer je branil od sezone 2015/16.

"Zelo sem zadovoljen, da sem postal član takšnega kolektiva, kot je Mura, ki že od nekdaj velja za velik klub tako na igrišču kot ob njem. Mura ima ogromno podporo navijačev in celotne lokalne skupnosti. Moram povedati, da mi je bilo vedno lepo in v čast igrati v Fazaneriji. Zdaj se veselim, da občutim to vzdušje še z druge strani. Veselim se prvih treningov in tekem, kjer bom dal vse od sebe," je za spletno stran Mure dejal 33-letni čuvaj mreže.

Mura trenutno z 20 točkami zaseda četrto mesto na lestvici Prve lige Telemach. Vodilna je Olimpija s 33.