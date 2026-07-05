Nekaj je gnilega v reprezentanci belgijski

Na posnetkih belgijskega veselja po tekmi v Seattlu, na kateri so rdeči vragi še v 86. minuti zaostajali z 0:2, v končnici rednega dela z dvema goloma Romeluja Lukakuja in Yourija Tielemansa najprej iztržili podaljšek, nato pa še zmago po drugem golu Tielemansa, je bilo opaziti, da se največja zvezdnika reprezentance Kevin De Bruyne in Thibaut Courtois nista skupaj veselila napredovanja v osmino finala. Spor dveh najbolj izpostavljenih zvezdnikov belgijske izbrane vrste sega v leto 2013, ko je De Bruynova tedanja partnerica Caroline Lijnen začela razmerje s Courtoisom, ki je tedaj igral za Atletico Madrid. Lijnen je leto pozneje v javnosti razkrila, da se je za to odločila, ker jo je De Bruyne razočaral.

Caroline Lijnen in Kevin De Bruyne leta 2011 FOTO: Profimedia

Od tedaj se je zasebno življenje obeh nogometašev povsem spremenilo. De Bruyne je od leta 2017 poročen z Michele, s katero ima tri otroke, Courtois pa se je pred tremi leti poročil z izraelskim modelom Mishel Gerzig, leto kasneje pa sta dobila prvega otroka. Kljub temu naj bi odnosi med obema ključnima igralcema belgijske reprezentance še naprej ostali hladni. Prav to naj bi bil tudi eden od razlogov, da De Bruyne in Courtois nikoli nista bila dolgoročna kapetana svoje reprezentance. Po Vincentu Kompanyju je kapetanski trak prevzel Eden Hazard, po njem pa je vlogo vodje ekipe dobil Tielemans, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu eden ključnih igralcev rdečih vragov. Proti Senegalu je dosegel izenačujoči zadetek z glavo, nato pa v 125. minuti zanesljivo izvedel še odločilno enajstmetrovko.

Prepir kapetana in Trossarda