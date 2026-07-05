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Nogomet

Nekaj je gnilega v reprezentanci belgijski

Seattle, 05. 07. 2026 11.48 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Prepir kapetana belgijske reprezentance Yourija Tielemansa in Leandra Trossarda

Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v šestnajstini finala proti Senegalu s 3:2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov.

Na posnetkih belgijskega veselja po tekmi v Seattlu, na kateri so rdeči vragi še v 86. minuti zaostajali z 0:2, v končnici rednega dela z dvema goloma Romeluja Lukakuja in Yourija Tielemansa najprej iztržili podaljšek, nato pa še zmago po drugem golu Tielemansa, je bilo opaziti, da se največja zvezdnika reprezentance Kevin De Bruyne in Thibaut Courtois nista skupaj veselila napredovanja v osmino finala.

Spor dveh najbolj izpostavljenih zvezdnikov belgijske izbrane vrste sega v leto 2013, ko je De Bruynova tedanja partnerica Caroline Lijnen začela razmerje s Courtoisom, ki je tedaj igral za Atletico Madrid. Lijnen je leto pozneje v javnosti razkrila, da se je za to odločila, ker jo je De Bruyne razočaral.

Caroline Lijnen in Kevin De Bruyne leta 2011
Caroline Lijnen in Kevin De Bruyne leta 2011
FOTO: Profimedia

Od tedaj se je zasebno življenje obeh nogometašev povsem spremenilo. De Bruyne je od leta 2017 poročen z Michele, s katero ima tri otroke, Courtois pa se je pred tremi leti poročil z izraelskim modelom Mishel Gerzig, leto kasneje pa sta dobila prvega otroka.

Kljub temu naj bi odnosi med obema ključnima igralcema belgijske reprezentance še naprej ostali hladni. Prav to naj bi bil tudi eden od razlogov, da De Bruyne in Courtois nikoli nista bila dolgoročna kapetana svoje reprezentance.

Po Vincentu Kompanyju je kapetanski trak prevzel Eden Hazard, po njem pa je vlogo vodje ekipe dobil Tielemans, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu eden ključnih igralcev rdečih vragov. Proti Senegalu je dosegel izenačujoči zadetek z glavo, nato pa v 125. minuti zanesljivo izvedel še odločilno enajstmetrovko.

Prepir kapetana in Trossarda

Tielemans velja za enega najbolj povezovalnih členov v belgijski reprezentanci, ki jo vodi francoski strokovnjak Rudi Garcia. A tudi nesojeni vodja belgijske slačilnice se je v drugem premoru za osvežitev med tekmo s Senegalom zapletel v oster verbalni dvoboj z Leandrom Trossardom, ki ga je moral prekiniti izkušeni napadalec Lukaku. Belgijci so nato vendarle pripravili preobrat, v katerem sta pomembno vlogo odigrala prav Tielemans in Trossard.

Belgijo v osmini finala čaka ena od treh gostiteljic letošnjega mundiala iz ZDA, ki si bo na torkovi tekmi v Seattlu, ki se bo začela ob drugi uri, skušala zagotoviti napredovanje v četrtfinale. Belgijci so po kakovosti igralskega kadra v prednosti, Američani pa stavijo na prednost domačega igrišča in podporo večinskega občinstva na stadionu, ki sprejme 70.000 gledalcev.

Poglavja:
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belgija kevin de bruyne thibaut courtois leandro trossard youri tielemans svetovno prvenstvo

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KOMENTARJI4

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osiveli_ritmični_gimnastik
05. 07. 2026 13.34
tako gnila je lahko samo še slovenska politika
Odgovori
0 0
lignj
05. 07. 2026 13.23
šmarna gora...
Odgovori
+1
1 0
Minifa
05. 07. 2026 13.11
Niso pa tako GNILI kot SLO košarka in vse okoli nje...
Odgovori
+0
1 1
Carter
05. 07. 2026 12.44
americani stavijo na obcinstvo in sodnika so pozabli povedat
Odgovori
+0
1 1
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