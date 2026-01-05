'Nekaj je zabijati gole v Bundesligi, povsem drugo pa na Otoku'

Statistika Leeds - Manchester United FOTO: Sofascore.com

Tekma ni bila spektakularna, bila pa je dokaj enakovredna, Slovenca sta bila na njej aktivna. Jaka Bijol se je izkazal v obrambnih nalogah, Benjamin Šeško pa je imel nekaj napadalnih poskusov, sodeloval je pri golu svoje ekipe, v 75. minuti pa tudi zapravil priložnost, da bi svoji ekipi zagotovil tri točke in skok na četrto mesto prvenstvene razpredelnice. Radečan ni izkoristil močne podaje Joshue Zirkzeeja z leve strani, streljal je mimo gola.

Jaka Bijol in Benjamin Šeško na tekmi Leeds - Manchester United. FOTO: Profimedia

"Šeško je vnovič pokazal, da ni prava rešitev za napad rdečih vragov. Vsaj ta hip. Morda bo v bodoče drugače, a trenutno ni prava rešitev za napad Manchester Uniteda," pišejo nekateri otoški mediji in dodajajo podatek, da je Slovenec pred prihodom na Otok brcal in zabijal gole v dresu nemškega Leipziga. "In to zelo uspešno. Na 33 tekmah je v Bundesligi zabil 13 golov, v dresu vragov je na zadnjih enajstih tekmah njegova rubrika doseženih zadetkov še prazna," sporočajo Otočani in poudarjajo, da je Slovenec v tabor Manchester Uniteda prišel za vrtoglavo vsoto ...

Benjamin Šeško vs Leeds FOTO: Sofascore.com

"Angleži so zanj nemškemu prvoligašu iz Leipziga plačali 76,5 milijona evrov, skupna vsota pa lahko z dodatki naraste na 85 milijonov evrov," pišejo angleški mediji in dodajajo, da je kar 195 centimetrov visoki Slovenec leta 2023 zavrnil prestop k rdečim iz Manchestra.





"Šeško na Otoku tedensko prejema po 185.000 evrov plače, ki bi se povečala na 220.000 v primeru uvrstitve v Ligo prvakov, a trenutno še zdaleč ni upravičil vložka." Otočani so bili "zaskrbljeni" po njegovem bledem učinku na tekmi z Leedsom, kjer je večjo slavo pobral njegov reprezentančni kolega Jaka Bijol.

Jaka Bijol in Benjamin Šeško sta se prvič srečala, odkar igrata na Otoku. FOTO: AP

"Njegova statistika s tekme je zaskrbljujoča. Na gol je ustrelil trikrat, a vsakič mimo okvir vrat, imel je dve veliki priložnosti, dvakrat se je znašel v prepovedanem položaju, niti enkrat mu ni uspelo podati uporabne žoge soigralcu. Skratka, nova tekma za pozabo in enajsta po vrsti, ko je njegov strelska statistika ostala prazna."

Angleški mediji vendarle zaključujejo v bolj pozitivnem tonu, poudarjajo, da fant gotovo ni pozabil igrati nogometa, še manj pa zabijati gole. "Šeško je za slovensko reprezentanco na 41 tekmah dosegel 16 golov, v zadnjih dveh sezonah pa je bil igralec z največ doseženimi goli med nogometaši, starimi do 23 let, v petih najboljših evropskih ligah, v prejšnji sezoni pa je za Leipzig v vseh tekmovanjih dosegel 21 golov in šest podaj. Torej fant zna, očitno pa je potreben čas." Benjamin Šeško je sicer leta 2019 iz mladinske ekipe Domžal za 2,5 milijona evrov prestopil v Avstrijo k Salzburgu, tam najprej igral za "podružnični" Liefering, pozneje pa se leta 2023 iz Salzburga za 24 milijonov evrov preselil k Leipzigu.