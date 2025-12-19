Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Nekaj normalnega je, da po 35 tekmah padeš v formi'

Celje, 19. 12. 2025 09.39 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. S.V.
Celje - Shelbourne

Za nogometaši Celja je z rezultatskega vidika izjemen jesenski del sezone. Varovanci španskega strokovnjaka Alberta Riere so na zadnji evropski preizkušnji v iztekajočem se koledarskem letu remizirali z irskim predstavnikom Shelbournom (0:0) in s tem potrdili preboj v kvalifikacije za izločilne boje. V celjskem taboru so z dozdajšnjim delom sezone izjemno zadovoljni, a v isti sapi ne skrivajo, da želijo in zmorejo več.

To na vsakem koraku oziroma ob vsaki priložnosti poudarja arhitekt največjih celjskih uspehov v zadnjem obdobju Albert Riera, ki je z optimizmom ne le "okužil" svoje varovance, temveč jih je prepričal, da se lahko enakovredno kosajo s komer koli v Evropi.

Po neodločenem izidu brez zadetkov, s katerim so Celjani osvojili svojo še deveto točko v skupinskem delu konferenčne lige in zasedli 13. mesto, je 43-letni španski strokovnjak vnovič izpostavil, da je zadovoljen s prikazanim, a obenem objektivno ocenil, da je njegovo moštvo proti koncu jesenskega dela sezone začelo kazati znake utrujenosti.

Celjski nogometaši so znova pokazali izjemno željo, a je bila tokrat obrambna postavitev irskega Shelbourna nekoliko previsoka ovira za varovance Alberta Riere, ki so skupinski del konferenčne lige končali na 13. mestu.
Celjski nogometaši so znova pokazali izjemno željo, a je bila tokrat obrambna postavitev irskega Shelbourna nekoliko previsoka ovira za varovance Alberta Riere, ki so skupinski del konferenčne lige končali na 13. mestu.
FOTO: Luka Kotnik

"To je povsem normalno, ko imaš za seboj 35 odigranih tekem. Fantje so znova dali vse od sebe in igrali tako, da tekmo dobijo. Dejstvo je, da nismo tako sveži, kot smo bili v preteklih mesecih. Dejstvo je tudi, da je ključ v zadnjem obdobju pri igralcih. Odigrali smo dobro tekmo. Ne perfektno, ampak dobro. Nimamo si kaj očitati. To sem dejal tudi igralcem, ni razlogov za slabo voljo. Treba si je priznati, da smo danes imeli svoje priložnosti, nismo jih izkoristili. Imamo še prostor za izboljšave," je po preboju v kvalifikacije za osmino finala konferenčne lige dejal celjski strateg.

"Dejstvo je tudi, da je bilo leto 2025 najboljše leto v zgodovini nogometnega kluba Celje. Lani smo po sedmih točkah skakali od veselja, ko smo se kot 21. uvrstili med 24 najboljših ekip, letos nam je to znova uspelo, a tokrat z 10 točkami in na 13. mestu. Dejstvo je, da smo se v Evropi precej izboljšali," je še dodal karizmatični Riera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet konferenčna liga celje shelbourne florjan jevšenak albert riera

Zlatko Zahović o reprezentanci: To ni vprašanje zame

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
19. 12. 2025 09.55
samo še navzdol
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zakaj je les spet "in"?
Zvezdnica tik pred porodom
Zvezdnica tik pred porodom
Ne povej tega mami in očetu ...
Ne povej tega mami in očetu ...
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
zadovoljna
Portal
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile
Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
cekin
Portal
Tukaj bodo nova delovna mesta
Do 90.000 evrov in 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Do 90.000 evrov in 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
moskisvet
Portal
Nekoč je imela obline, danes pa ...
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Zvezdnik se je prepolovil
Zvezdnik se je prepolovil
dominvrt
Portal
Zato imajo brisače trak na robovih
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hiter prigrizek za praznične zabave
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420