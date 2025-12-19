'Nekaj normalnega je, da po 35 tekmah padeš v formi'

Po neodločenem izidu brez zadetkov, s katerim so Celjani osvojili svojo še deveto točko v skupinskem delu konferenčne lige in zasedli 13. mesto, je 43-letni španski strokovnjak vnovič izpostavil, da je zadovoljen s prikazanim, a obenem objektivno ocenil, da je njegovo moštvo proti koncu jesenskega dela sezone začelo kazati znake utrujenosti.

To na vsakem koraku oziroma ob vsaki priložnosti poudarja arhitekt največjih celjskih uspehov v zadnjem obdobju Albert Riera , ki je z optimizmom ne le "okužil" svoje varovance, temveč jih je prepričal, da se lahko enakovredno kosajo s komer koli v Evropi.

"To je povsem normalno, ko imaš za seboj 35 odigranih tekem. Fantje so znova dali vse od sebe in igrali tako, da tekmo dobijo. Dejstvo je, da nismo tako sveži, kot smo bili v preteklih mesecih. Dejstvo je tudi, da je ključ v zadnjem obdobju pri igralcih. Odigrali smo dobro tekmo. Ne perfektno, ampak dobro. Nimamo si kaj očitati. To sem dejal tudi igralcem, ni razlogov za slabo voljo. Treba si je priznati, da smo danes imeli svoje priložnosti, nismo jih izkoristili. Imamo še prostor za izboljšave," je po preboju v kvalifikacije za osmino finala konferenčne lige dejal celjski strateg.

"Dejstvo je tudi, da je bilo leto 2025 najboljše leto v zgodovini nogometnega kluba Celje. Lani smo po sedmih točkah skakali od veselja, ko smo se kot 21. uvrstili med 24 najboljših ekip, letos nam je to znova uspelo, a tokrat z 10 točkami in na 13. mestu. Dejstvo je, da smo se v Evropi precej izboljšali," je še dodal karizmatični Riera.