Nekaj, s čimer se nogometaši ne soočajo: zaradi nosečnosti ni prejela plače

Olympique Lyon je vedno veljal kot klub, ki izjemno podpira svojo žensko nogometno ekipo. Osvojili so osem ženskih Lig prvakov, zadnjo lani. Sara Björk Gunnarsdóttir je majski finale proti Barceloni (3:1) spremljala z Lyonove klopi. Svoji zdaj nekdanji ekipi se je po rojstvu svojega sina pridružila marca lani, zdaj pa je spregovorila o neprijetnih dogodkih med nosečnostjo in po rojstvu otroka.

'Najprej sem bila srečna, nato pa me je udarila resničnost' "Marca leta 2021 sem ugotovila, da moja menstruacija zamuja. Fant me je vprašal, če bi rada opravila test nosečnosti, ampak sem mu rekla, da ni potrebe. Minil je še en dan in pomislila sva, da je nekaj čudnega. Po treningu sem opravila test. Morali bi počakati dve minuti, ampak že po eni je bilo jasno, videla sva dve črtici. Zagotovo sem bila noseča," je na spletni strani The Player's Tribune zapisala nogometašica, ki je od letošnje sezone članica Juventusa. "Najprej sem bila srečna, nato pa me je udarila resničnost. Sr**je. Kako se bo klub odzval na to?" je nadaljevala. Zapisala je, da nikoli ni pomislila na to, da otroka ne bi rodila, ampak kljub temu se je počutila, kot da je nečesa kriva in kot da bo razočarala ljudi.

Začela se je bitka z vodstvom kluba. "Novico sem sporočila klubu in vsi so mi zagotavljali, da bodo spoštovali pogodbo. Plačana naj bi bila tudi v času svoje odsotnosti. Ni bilo razloga, da temu ne bi verjela. Ko so me prenehali plačevati, sem slutila, da je nekaj narobe. Med mojo nosečnostjo nihče ni stopil v stik z menoj. Imeli so odgovornost poskrbeti zame, ampak niso," je dejala Björk Gunnarsdóttir. Klub bi ji v času njene nosečnosti moral izplačevati polno plačo, po porodu pa bi morala prejemati nadomestilo za materinski dopust. Do tega ni prišlo, saj je prejemala zgolj majhen odstotek plače s strani socialnega zavarovanja.