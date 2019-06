Nekaj se 'kuha': Pogba naznanil odhod z Old Trafforda, Solskjaer se čudi

Svetovni prvak s francosko izbrano vrsto in obenem eden od najbolj zaželenih nogometašev ta hip Paul Pogba je očitno zaključil z nastopi v dresu Manchester Uniteda, s katerim je v zadnjih treh sezonah doživel precej več padcev kot vzponov.



"Za najsvetlejšo točko bi zagotovo izpostavil zmago v Ligi Evropa, veliko razočaranje pa zame predstavlja nemoč v Premier ligi. Tu smo v velikem zaostanku za vodilno četverico, ki se je izkazala tudi v evropskih tekmovanjih," je iz dežele vzhajajočega sonca, kjer se te dni nahaja na turneji, otoškim medijem sporočil Pogba. Slednji je prišel do točke, ko potrebuje nov klubski izziv. V zadnjem obdobju so ga številni evropski mediji povezovali z madridskim Realom, ki mu znova poveljuje njegov rojak Zinedine Zidane, kar pa ne pomeni, da bo do prestopa zares prišlo. Predsednik galaktikov Florentino Perezs sodelavci je sicer pripravljen globoko seči v klubski proračun in za Francozov prihod na Santiago Bernabeu odšteti 150 milijonov, toda nekaj se bo moralo vprašati tudi vodstvo Manchester Uniteda.