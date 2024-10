'Nekatera pravila Fife o prestopih nogometašev kršijo zakonodajo EU'

Najvišje evropsko sodišče je odločilo, da nekateri predpisi Mednarodne nogometne zveze (Fifa) o prestopih nogometašev kršijo pravo EU in verjetno ovirajo prosto gibanje igralcev. To bi lahko imelo daljnosežne posledice za trg prestopov.

Mednarodna zveza je v sporu o pravilih Fife o prestopih nogometašev doživela poraz pred najvišjim evropskim sodiščem. Nekateri predpisi kršijo pravo EU, je razsodilo sodišče Evropske unije (ECJ) v Luksemburgu. Ozadje je tožba, ki jo je vložil nekdanji francoski nogometaš Lassana Diarra. Sodišče je odločalo o primeru Diarraja, ki je zahteval odškodnino od Fife in belgijske nogometne zveze v sporu po prekinitvi pogodbe z rusko Lokomotivo leta 2014.

Lassana Diarra je barve Real Madrida branil tri leta in pol. FOTO: AP icon-expand

Diarra je 2013 prestopil iz madridskega Reala k Lokomotivi. Leto pozneje je brez upravičenega pravnega razloga enostransko prekinil pogodbo, kar je v svoji odločitvi ugotovilo tudi Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani. A Diarra je imel po odhodu iz Moskve težavo najti nov klub. Dogovor z belgijskim Charleroijem je bil tako rekoč sklenjen, a je bil klub pripravljen skleniti pogodbo z njim pod dvema pogojema: da ni solidarno odgovoren in da lahko igralca registrira. Fifa v svojih pravilih namreč predvideva kazen tudi za klub, ki v svoje vrste pripelje nogometaša, ki je prekinil pogodbo brez upravičenega pravnega razloga, in klub je tudi finančno soodgovoren v odnosu nogometaša do nekdanjega kluba. V primeru Diarraja je šlo za dobrih 10 milijonov evrov. Klub pa je lahko kaznovan tudi z večmesečno ali enoletno prepovedjo nakupa novih igralcev, če bi se izkazalo, da so nogometaša v prestop nagovorili. Diarra pa se ni sprijaznil z veljavnim ustrojem, ampak je odšel na sodišče in od Fife zahteval odškodnino v višini šest milijonov evrov, ker ga Charleroi zaradi prestrogih pravil ni želel zaposliti. Sodišče v belgijskem Monsu se je obrnilo na sodišče EU z zahtevo, naj odloči o tem, ali pravilniki Fife preveč strogo omejujejo prost pretok delovne sile v EU.

Fifa FOTO: AP icon-expand

Sodišče EU je odločilo, da pravila Fife presegajo mejo. Ta so športnike in klube obremenile z znatnimi pravnimi, nepredvidljivimi in potencialno zelo velikimi finančnimi in pomembnimi športnimi tveganji, je sodišče zapisalo v sporočilu za javnost. Nekatera pravila bi lahko utemeljili s tem, da zagotavljajo določeno stopnjo stabilnosti igralcev v ekipah. Tukaj pa se zdi, da pravila presegajo to, menijo sodniki. Ta pravila ovirajo svobodo gibanja igralcev in omejujejo konkurenco med klubi, s čimer so v nasprotju s pravom EU, so še zapisali pri ECJ.

Cristiano Ronaldo in Lassana Diarra FOTO: AP icon-expand