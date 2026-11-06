Nekdaj dvigoval navijače na noge, zdaj jih je ponovno razočaral

Nogometaši Ravenne bodo 15. novembra (zelo verjetno) dobili novega soigralca. FOTO: Jakob Batič

Junija je brazilski velemojster presenetil nogometni svet, ko je podpisal pogodbo s klubom iz Ravenne. Ob predstavitvi ekipe je s svojo prisotnostjo poskrbel za pravo evforijo na obali Jadranskega morja, odtlej pa ga v Ravenni niso več videli. Kljub temu so bili dresi z njegovim priimkom do nedavnega vroča roba med navijači kluba, ki se bori za napredovanje med drugoligaše. O tem smo se pred časom prepričali tudi sami na obračunu Ravenna – Spezia. Po pogovoru s privrženci rumeno-oranžnih pa smo ugotovili, da marsikomu vloga Ronaldinha ni najbolj jasna. "Gre le za marketinško potezo, čeprav je Ronaldinho uradno podpisal pogodbo kot nogometaš Ravenne," je dejal eden od navijačev in pojasnil, da je do dogovora prišlo zaradi predhodnih poznanstev: podpredsednik Ravenne Ariedo Braida je bil Ronaldinhov športni direktor pri Milanu.

V klubski trgovini je dres s številko 10 in slavnim vzdevkom najbolj iskana roba. FOTO: Jakob Batič

Ronaldinhov dan ali zgolj cirkus?

Že dolgo se je šušljalo, da bo Ronaldinho pri 46 letih dres novega kluba oblekel za vsaj eno tekmo, kar se bo očitno zgodilo 15. novembra proti Forliju. V klubu ta obračun oglašujejo kot "Ronaldinhov dan". Do tu vse lepo in prav. Zapletlo pa se je pri vstopnicah, ki so v prodajo šle v četrtek. Klub je namreč sporočil, da sezonske vstopnice za ta obračun ne veljajo. Za nameček so cene vstopnic v prosti prodaji milo rečeno zasoljene: 30 evrov za golom, medtem ko je treba za ogled tretjeligaške tekme na glavni tribuni odšteti med 60 in 120 evrov.

Ravenna je svoje navijače že pred sezono obvestila, da letne vstopnice veljajo za 18 od 19 domačih ligaških tekem. Navijači se bolj kot nad to odločitvijo hudujejo nad visokimi cenami za obračun s Forlijem.

Odveč je poudarjati, da navijači novice niso sprejeli z navdušenjem. Ravno nasprotno. "Dobrodošli v cirkus." "To je farsa." "Nogometa je dokončno konec, to je bolj podobno wrestlingu," je le nekaj od številnih jeznih komentarjev privržencev Ravenne. Njihov klub bo za to priložnost postavil dodatno montažno tribuno, poimenovano R10, ki bo kapaciteto stadiona povečala na okoli 6500.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Razprodan derbi s Spezio je spremljalo slabih pet tisoč navijačev. Vstopnica na glavni tribuni je takrat stala 20 evrov, torej trikrat manj kot za obračun s Forlijem. Jakob Batič

Kako se bodo na potezo kluba odzvali organizirani navijači, še ni znano. Jakob Batič

Nogometaši Ravenne trenutno zasedajo drugo mesto v prvenstvu, vodi Spezia s šestimi točkami prednosti. Jakob Batič





Si lahko liga sploh privošči, da v njej zaigra 46-letnik?

Obenem se poraja tudi vprašanje o integriteti tekmovanja. Po kakovosti bi lahko italijansko Serie C primerjali s sredino slovenske prve lige. Temu pritrjujejo tudi finance. Večina proračunov italijanskih tretjeligašev se giblje med tremi in petimi milijoni evrov. Gre torej za povsem profesionalno tekmovanje. Si lahko odgovorni res privoščijo, da v njem zaigra 46-letnik, ki je zadnjo pravo tekmo odigral pred 11 leti?

Navijači niso prvič razočarani

Prevaliti vso krivdo na Ronaldinha ne bi bilo pošteno. Brazilec ni odgovoren za politiko kluba glede prodaje vstopnic. Po drugi strani pa bo zagotovo dobil svoj delček finančne pogače, za katerega je – ne prvič – zastavil svoje ime. Spomnimo se samo bizarne "tekme zvezdnikov" v Celovcu konec septembra, ki je bila vse prej kot to. Organizatorji so obljubljali spektakel "Ronaldinha in prijateljev", ki so na koncu zaradi previsokih cen vstopnic igrali pred praznimi tribunami stadiona Wörthersee. Podobno bizaren je bil tudi pogled na zelenico, kjer so si svoje mesto poleg upokojenih zvezdnikov za nekaj tisočakov lahko kupili razni "influencerji". Ronaldinha ste takrat lahko tudi spoznali in dobili njegov avtogram, a ste morali za to odšteti dva tisočaka.