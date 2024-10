Nekdaj naslednji Messi, danes opozorilna zgodba za Lamina Yamala

Ansu Fati je v svoji prvi sezoni v članskem moštvu Barcelone na 33 tekmah dosegel osem golov. Mnogi so ga videli kot naravnega naslednika Lionela Meessija, ki je klub zapustil po drugi sezoni Fatija med člani. A težave je nastala ravno na začetku te sezone, saj je Fati doživel hudo poškodbo kolena, zaradi katere je bil z igrišč odsoten skoraj leto dni.

Po odhodu Messija je mladi Španec, ki se je takrat vračal po poškodbi, celo prevzel njegovo "sveto" številko deset, ki so jo pred njim nosile številne legende Barcelone. "Številko deset so nosili veliki igralci, kot so Ronaldinho, Maradona in seveda Messi. V veliko čast mi je, da jo po Leu nosim jaz. Moja družina je zelo ponosna name. Trdo delam in trudim se biti boljši vsak dan," je takrat dejal Fati, a njegova zgodba vsaj za zdaj ni upravičila velikih pričakovanj.