Nekdaj nogometni velikan in Ronaldov naslednik, danes pijan in bos v faveli

Leite Ribeiro Adriano je na začetku stoletja blestel v dresu Interja. Zaradi njegove moči, hitrosti in spretnosti so ga mnogi označili za naravnega naslednika rojaka Ronalda. A njegova pot je namesto med zvezde na žalost vodila v depresijo, alkoholizem in prizore, ki nikakor ne spominjajo na njegove največje trenutke.

Leite Ribeiro Adriano je med letoma 2001 in 2009 v dresu Interja na 177 tekmah dosegel 74 golov, v Ligi prvakov je na 26 tekmah zabil 14 golov. Mnogi med njimi so bili prave mojstrovine, a kariera, ki je toliko obetala, se je prehitro spremenila v žalost in obup. Brazilec iz Ria de Janeira je kariero začel v Flamingu, brazilsko reprezentanco pa je zastopal na 48 tekmah, na katerih je dosegel 27 zadetkov. Njegova levica je bila strah in trepet vratarjev po celotnem svetu, branilci pa za edinstveno kombinacijo moči in hitrosti večinoma niso našli pravega odgovora.

A po smrti njegovega očeta leta 2004 se je vse spremenilo. Takrat je bil Adriano star le 22 let, a pozneje je priznal, da se je njegova profesionalna kariera praktično zaključila po očetovi smrti. "Po tistem dnevu moja ljubezen do nogometa nikoli več ni bila enaka kot prej. On je ljubil nogomet, jaz sem ga tudi. Tako preprosto je bilo. To je bila moja usoda. Ko sem igral nogomet, sem ga igral za svojo družino. Ko sem zabil gol, sem ga zabil zanje. Po smrti mojega očeta nogomet nikoli več ni bil enak," je svojo zgodbo delil Adriano.

Adriano se je leta 2021 vrnil na San Siro, kjer ga je lep sprejem navijačev ganil do solz FOTO: Profimedia icon-expand

Sledile so depresija in težave z opojnimi substancami. "Bil sem na drugi strani oceana, v Italiji, daleč od svoje družine in nisem se mogel soočiti s tem. Postal sem tako depresiven. Začel sem veliko piti. Nisem zares želel trenirati. Z Interjem nisem imel nič skupnega. Hotel sem se le vrniti domov," je propad obetavne kariere opisal Brazilec. Leta 2008 se je vrnil v Sao Paulo, kariero pa je zaključil leta 2016. Žalosten padec velikana Zdaj živi popolnoma drugačno življenje. Angleški Sun je poročal, da je prodal svoj dvorec v vrednosti 1,4 milijona evrov in v njem pustil vse, razen nogometnih pokalov. Pozneje naj bi živel v predsedniški sobi enega od luksuznih hotelov v Riu de Janeiru, ki naj bi ga stala 12 tisoč evrov na mesec. Revija FourFourTwo je poročala, da se je po Riu vozil na skuterju in otrokom delil hitro hrano. Nekdaj nore zabave naj bi se umirile in bile bolj redke. Kljub temu pa na žalost še vedno prepogosto poseže po alkoholu. Zdaj je po svetu zaokrožil posnetek, na katerem vidno pijani "Cesar", kot so ga poimenovali navijači Interja, bosonog sedi na plastičnem stolu sredi ene od favel. Čeprav se na posnetku smeji, je jasno, da globoko v sebi čuti nekaj popolnoma drugega.

