Nekdaj nogometni sodnik, ki ga je Uefa suspendirala, zdaj dostavljavec paketov

Zdaj se je v javnosti pojavil nov posnetek, ki je presenetil marsikoga. Na njem Coote v Newarku dostavlja paket, ki ga angkeški par naročil preko spleta. "Poskušam le pošteno služiti denar. Želim popraviti odnos s svojo ženo. Poskušam iti naprej in ponovno vzpostaviti občutek odgovornosti in smisla v življenju. S to službo ostajam zaposlen, ne gre pa za novo dolgoročno kariero. Počnem to, kar lahko, osredotočam se na pomembne stvari. Družim se z bližnjimi in prijatelji," je za angleške medije dejal Coote.