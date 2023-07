Nekdaj srce Liverpoola in borec za LBGT pravice, danes 'plačanec' Savdijcev

Eksodus evropskih nogometašev v Savdsko Pro Ligo se nadaljuje z novim odmevnim prestopom, ki bi bil še pred dvema letoma preprosto nemogoč. Liverpool je ob številnih prihodih in odhodih igralcev zvezne vrste svojega kapetana, ki barve kluba brani že 12 let želel obdržati, a ponudba je bila preveč mamljiva. Očitno 220.000 evrov na teden pri Liverpoolu ni bilo dovolj in je številka, ki prepriča tudi največje dvomljivce bližje 800.000 evrom.

A razlog za ogorčenje njegovih rojakov ne tiči zgolj v njegovi športni motivaciji, ampak predvsem njegove besede v preteklosti. Jordan Henderson je namreč večkrat javno izrazil svojo podporo LGBT skupnosti. "Ne bi mogel bolj močno verjeti, da vrednote, ki jih proslavljamo - enotnost, povezanost in vključenost - ne bi mogle biti bolj povezane z našim klubom in našim klubom," je pred eno od lanskih premierligaških tekem zapisal zdaj že nekdanji kapetan Liverpoola. "Redno sem nosil vezalke v mavričnih barvah in tudi današnja tekma ne bo izjema, ker je taka vidna podpora lahko zgolj pozitivna," je pred tedanjo tekmo proti Leedsu dodal Henderson. Spomnimo, da je homoseksualnost v državi v kateri namerava Henderson v naslednjih sezonah igrati, strogo prepovedana in kazensko preganjana.