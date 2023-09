Nekdaj velik talent, danes ne sme vstopiti niti v jedilnico v lastnem klubu

Počasi so se začele tudi pojavljati težave, ki jih je imel tudi v svojem času v Borussii. Sancho po poročanju novinarjev v Nemčiji in Angliji ni ravno znan po tem, da na vsak trening in klubsko obveznost prispe pravočasno, ravno nasprotno. Če so trenerji pred Ten Hagom to zavestno spregledali, pa Nizozemec očitno ni nekdo, ki bi mu časovno nedisciplino zlahka oprostil. Kmalu po tem, ko je sedel na trenersko klop, je Ten Hag odslovil Cristiana Ronalda , ki je še vedno znan po svojem profesionalnem pristopu, nato pa je sledila nova žrtev.

To je za Angleža očitno bila kaplja čez rob in na svojem Twitter profilu je hitro odgovoril svojemu trenerju. "Prosim, da ne verjamete vsemu, kar berete. Ne bom dovolil, da ljudje govorijo stvari, ki so popolnoma neresnične. Ta teden sem treniral zelo dobro. Mislim, da za njegovo odločitvijo stojijo drugi razlogi, v katere se ne bom spuščal. Že dolgo sem jaz krivec za vse in to ni pošteno. Želim zgolj igrati nogomet z nasmehom na svojem obrazu in pomagati moštvu," je zapisal in poskrbel za gnev Ten Haga. Od takrat ni več zaigral v prvem moštvu, zdaj pa je na plano prišla tudi informacija, da je Sanchu do nadaljnjega prepovedan vstop v vsa poslopja v lasti kluba, tudi jedilnico.

Angleški časniki poročajo, da se to ne bo spremenilo, dokler se nogometaš ne opraviči trenerju. Sancho je objavo na Twitterju že zbrisal, deaktiviral pa je tudi svoj račun na Instagramu. Ostal mu je še en korak ...