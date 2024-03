Nekdaj vrhunski nogometaš je danes brezdomec in 'žalosten pijanec'

Paul Gascoigne je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja s svojimi vragolijami na nogometnih zelenicah navduševal ljubitelje nogometa po celotnem svetu. Že takrat pa so v javnosti v enaki meri odmevale tudi njegove dogodivščine izven nogometnih stadionov in prav te so ga danes pripeljale do žalostnega obstoja in brezdomstva.