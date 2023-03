Nekdaj zlati deček angleškega nogometa, zdaj preslab tudi za Bešiktaš

V dresu angleške reprezentance je nastopil sedemintridesetkrat, dres Tottenhama je oblekel na 269 tekmah. Nahaja se v nogometnih "zlatih letih", saj bi pri 26 letih starosti moral biti na vrhuncu svoje kariere. A Dele Alli doživlja popolnoma drugačno usodo. Namesto vrhunca, je očitno pristal na dnu. Nekdaj ljubljenec Mauricia Pochettina in eden najbolj zaslužnih igralcev za to, da se je Tottenham leta 2019 uvrstil v edino finale Lige prvakov v svoji zgodovini, je po prestopu v Everton januarja lani upal, da bo svojo kariero uspešno obudil v Liverpoolu. Zgolj 13 nastopov pozneje pa se je znašel na letalu, ki je poletelo proti Istanbulu.

Jasno je bilo, da je pozornost neumornih angleških medijev njegovo samozavest popolnoma dotolkla, zato je "izlet" na vzhod vsaj na površju deloval kot popolna priložnost za renesanso, ki nikoli ni zaživela. Po zgolj treh zadetkih Angleža na 15 nastopih v dresu Bešiktaša je zdaj jasno, da Turki opcije za odkup njegove pogodbe v vrednosti osmih milijonov evrov ne bodo izkoristili. Pravzaprav so vodilni v klubu šli še korak dlje. Dele Alli je s strani glavnega trenerja Senola Gunesa dobil jasno sporočilo, da na njegove usluge več ne računa in posledično do konca sezone več ne bo nastopil na nobeni tekmi. Nekdaj vrhunski igralec bo torej postal zgolj navijač kluba, ki ga ne želi. Še ena v vrsti angleških pravljic o zlatem dečku se bo daleč od doma in še dlje od finala Lige prvakov očitno zaključila zelo klavrno.