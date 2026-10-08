Nekdanja zvezdnika ujeta v škandal z Maradoninim nekdanjim asistentom

Postopek pridobitve trenerske licence naj bi bil dolgotrajen in temeljit, predvsem pa naj bi zagotovil osnovno raven profesionalnosti bodočih trenerjev. Postopek naj bi bil enak za vse, a v svetu, kjer so bližnjice, usluge in privilegiran položaj bogatejših postali samoumevni, tudi ta postopek ni varen. Brazilski časnik UOL je razkril mrežo, ki bogatejšim, bolj znanim nekdanjim nogometašem omogoča nakup te licence v zameno za slabih 18.000 evrov. Postopek se skrajša na pičlih deset dni.

To naj bi nekdanjima brazilskima reprezentantoma Thiagu Silvi in Felipeju Melu predstavil nekdanji argentinski reprezentant in nekdanji asistent trenerja pri argentinski reprezentanci, ko jo je vodil legendarni Diego Maradona, Alejandro Mancuso. Brazilski časnik je objavil popis zvočnih posnetkov, na katerih Mancuso številnim nekdanjim nogometašem predstavlja skrajšan postopek.

"S predsednikom nogometne zveze sva se strinjala, da se lahko vsi zvezdniki, ki so nekoč igrali, izognejo spletnim tečajem. Vse bo urejeno. To so fantje, ki so celotno življenje igrali nogomet, mar resnično potrebujejo triletni spletni tečaj?" naj bi na posnetkih dejal Mancuso.

Nekdanji nogometaš Boca Juniors obtožbe pričakovano zanika. "Veliko Brazilcev me kliče. Zakaj? Zato, ker sem znan v Braziliji. Vprašajo me, kako poteka postopek pridobitve licence in kako jo lahko pridobijo. Jaz zgolj posredujem kontaktne podatke zveze zato, da jo lahko pokličejo neposredno. Jaz nisem del nogometne zveze. Jaz jim zgolj pomagam, ko me vprašajo, kakšen je postopek," zagotavlja Mancuso, ki je dres argentinske reprezentance oblekel desetkrat.