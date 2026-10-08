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Nogomet

Nekdanja zvezdnika ujeta v škandal z Maradoninim nekdanjim asistentom

Ljubljana, 08. 10. 2026 13.12 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Thiago Silva in Felipe Melo sta nekdanja brazilska reprezentanta

Južnoameriški nogomet se sooča z novim škandalom. Več nekdanjih nogometašev, nekoč zvezdnikov, naj bi na prepovedan način poskušalo pridobiti trenerske licence.

Postopek pridobitve trenerske licence naj bi bil dolgotrajen in temeljit, predvsem pa naj bi zagotovil osnovno raven profesionalnosti bodočih trenerjev. Postopek naj bi bil enak za vse, a v svetu, kjer so bližnjice, usluge in privilegiran položaj bogatejših postali samoumevni, tudi ta postopek ni varen. Brazilski časnik UOL je razkril mrežo, ki bogatejšim, bolj znanim nekdanjim nogometašem omogoča nakup te licence v zameno za slabih 18.000 evrov. Postopek se skrajša na pičlih deset dni.

Thiago Silva in Felipe Melo sta nekdanja brazilska reprezentanta
Thiago Silva in Felipe Melo sta nekdanja brazilska reprezentanta
FOTO: AP

To naj bi nekdanjima brazilskima reprezentantoma Thiagu Silvi in Felipeju Melu predstavil nekdanji argentinski reprezentant in nekdanji asistent trenerja pri argentinski reprezentanci, ko jo je vodil legendarni Diego Maradona, Alejandro Mancuso. Brazilski časnik je objavil popis zvočnih posnetkov, na katerih Mancuso številnim nekdanjim nogometašem predstavlja skrajšan postopek.

"S predsednikom nogometne zveze sva se strinjala, da se lahko vsi zvezdniki, ki so nekoč igrali, izognejo spletnim tečajem. Vse bo urejeno. To so fantje, ki so celotno življenje igrali nogomet, mar resnično potrebujejo triletni spletni tečaj?" naj bi na posnetkih dejal Mancuso.

Nekdanji nogometaš Boca Juniors obtožbe pričakovano zanika. "Veliko Brazilcev me kliče. Zakaj? Zato, ker sem znan v Braziliji. Vprašajo me, kako poteka postopek pridobitve licence in kako jo lahko pridobijo. Jaz zgolj posredujem kontaktne podatke zveze zato, da jo lahko pokličejo neposredno. Jaz nisem del nogometne zveze. Jaz jim zgolj pomagam, ko me vprašajo, kakšen je postopek," zagotavlja Mancuso, ki je dres argentinske reprezentance oblekel desetkrat.

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Argentinska nogometna zveza (ATFA) obtožbe zanika. "Ne priznamo nikakršnega sporazuma z gospodom Mancusom in nikakršnih posredovanj, ki naj bi jih on ponujal. On ni del upravnega odbora in v ATFA ne opravlja uradnih dolžnosti," so zapisali pri argentinski zvezi.

Razlagalnik

Diego Maradona (1960–2020) je bil argentinski nogometaš in trener, ki ga mnogi strokovnjaki in navijači uvrščajo med najboljše nogometaše vseh časov. Znan je bil po svoji izjemni tehnični nadarjenosti, viziji na igrišču in vodenju argentinske reprezentance do naslova svetovnega prvaka leta 1986. Njegova kariera je bila zaznamovana tako z neverjetnimi dosežki na igrišču, kot so slavni gol 'božja roka' in 'gol stoletja', kot tudi z burnim zasebnim življenjem, zaradi česar je postal ena najbolj prepoznavnih in kontroverznih osebnosti v zgodovini športa.

Boca Juniors je eden najuspešnejših in najbolj priljubljenih nogometnih klubov v Argentini, s sedežem v soseski La Boca v Buenos Airesu. Klub je znan po svojem strastnem navijaškem vzdušju na stadionu La Bombonera in po svojem zgodovinskem rivalstvu z drugim velikim klubom iz Buenos Airesa, River Platejem. Boca Juniors je skozi desetletja vzgojila številne svetovne nogometne zvezdnike in ima globok kulturni pomen, saj predstavlja simbol delavskega razreda in argentinske nogometne identitete.

Nogometne zveze, kot je argentinska (ATFA), delujejo kot krovne organizacije, ki urejajo pravila in standarde za pridobivanje strokovnih kvalifikacij v nogometu. Trenerska licenca je uradni dokument, ki trenerju omogoča vodenje ekip na različnih ravneh tekmovanja. Postopek pridobitve vključuje teoretično in praktično izobraževanje, s katerim se zagotovi, da trenerji obvladajo taktiko, fiziologijo, psihologijo igralcev in pravila igre. Strogi standardi so ključni za ohranjanje integritete športa in varnosti igralcev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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