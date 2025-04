Nekdanjega velikana bo reševal kar nekdanji selektor

Klub iz Genove se je znašel v nezavidljivem položaju, saj je šele na 18. mestu v serie B in mu grozi izpad v serie C. V drugoligaško konkurenco je Sampdoria izpadla leta 2023, v tej sezoni pa ni zmagala že od februarja. Šest krogov pred koncem sezone za rešilnim 15. mestom zaostaja tri točke. Sampdoria je v ponedeljek dobila novega trenerja in pomočnika, to sta postala Alberico Evani in Attilio Lombardo, ki sta z Robertom Mancinijem sodelovala v strokovnem štabu italijanske izbrane vrste med evropskim prvenstvom 2021.