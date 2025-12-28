Naslovnica
Nekdanjemu angleškemu reprezentantu zaradi spolne zlorabe grozi zaporna kazen

London, 28. 12. 2025 12.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Andy Carroll

Andy Carroll se je letos preselil v šesto angleško ligo, kjer zastopa barve Dagenhama. Nekdanji angleški reprezentant je bil aprila aretiran na londonskem letališču, kjer mu je policija odvzela prostost zaradi suma spolne zlorabe. Carrollova usoda bo znana po zaslišanju, ki je načrtovano za 30. december.

Andy Carroll
Andy Carroll
FOTO: Reuters

Nekdanji član Liverpoola Andy Carroll je zadnjih nekaj let nogomet igral predvsem zaradi užitka. Prejšnjo sezono si je kruh služil v Bordeauxu, ki je po propadu igral v 4. francoski ligi. Letos pa se je vrnil v domovino, kjer teče po travnatih površinah 6. lige v dresu Dagenhama.

Aprila je bil aretiran na letališču Stansted zaradi prijave o domnevni spolni zlorabi, ki naj bi se zgodila marca. Zaradi zakonskih omejitev vse podrobnosti niso bile predstavljene javnosti, po poročanju angleških medijev pa bo Carroll svojo usodo izvedel na zaslišanju, ki bo 30. decembra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odgovorni za stike z javnostmi na policijski postaji, ki je zadolžena za primer, je podal izjavo, v kateri opisuje aretacijo nekdanjega angleškega reprezentanta: "Mejna policija je na londonskem letališču zaznala težavo s potnim listom Carrolla, zaradi katere je obvestila svoje sodelavce v Essexu. Angleža so najprej dodobra izprašali, nato pa je bil odveden stran. Aretacija je povzročila veliko zmede, saj je dogodek spremljalo veliko ljudi, ki so prav tako čakali, da prečkajo mejo."

