Nekdanjemu angleškemu reprezentantu zaradi spolne zlorabe grozi zaporna kazen

Nekdanji član Liverpoola Andy Carroll je zadnjih nekaj let nogomet igral predvsem zaradi užitka. Prejšnjo sezono si je kruh služil v Bordeauxu, ki je po propadu igral v 4. francoski ligi. Letos pa se je vrnil v domovino, kjer teče po travnatih površinah 6. lige v dresu Dagenhama.

Aprila je bil aretiran na letališču Stansted zaradi prijave o domnevni spolni zlorabi, ki naj bi se zgodila marca. Zaradi zakonskih omejitev vse podrobnosti niso bile predstavljene javnosti, po poročanju angleških medijev pa bo Carroll svojo usodo izvedel na zaslišanju, ki bo 30. decembra.