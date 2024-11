Nekdanjemu napadalcu Reala gorela hiša, medtem ko je prejemal nagrado

Požar je izbruhnil v zgornjem nadstropju in se razširil na strop ter povzročil veliko škodo. Takrat je bila hiša prazna, v hiši sta bila le dva psa, ki pa so ju rešili gasilci. V zgornjem nadstropju hiše je prostor v celoti pogorel, pritličje pa ni utrpelo škode.

Do nesreče je prišlo malo pred 15. uro in čeprav natančen vzrok ni bil potrjen, domnevajo, da gre za električno napako. Gasilci madridske skupnosti so hitro pogasili ogenj in preprečili nadaljnje širjenje. Živali so predali sosedom, dokler Mayoral, ki je medtem prejemal Marcino nagrado Zarra, in njegova partnerica Flavia Natalini nista prispela na kraj dogodka.