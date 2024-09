Nekdanji angleški reprezentant podpisal za francoskega četrtoligaša

35-letnik je septembra leta 2023 brez odškodnine prestopil iz Readinga v Amiens. V tem času je na 35 tekmah dosegel štiri zadetke. Bordeaux je z optimizmom pozdravil prihod izkušenega napadalca. V izjavi kluba so zapisali: "Njegova višina, strelski instinkt in borbeni duh bodo v veliki meri pomagali mornarici in belim v tej sezoni. Komaj čakamo, da ga vidimo na igrišču."