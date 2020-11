Nekdanji angleški reprezentant okrepil ambicioznega španskega četrtoligaša

Zaenkrat je Lescott sicer edini, ki je dejansko podpisal za Murcio, a so v izjavi za javnost na klubski spletni strani namignili, da bi se to kmalu utegnilo spremeniti: "Ta zgodovinski prestop nam bo omogočil, da bo projekt Racinga iz Murcie poznan po vsem svetu. V prihodnjih dneh pa bo klub naznanil nove zvezdniške nogometaše, ki bodo ekipi pomagale doseči cilje tako v prvenstvu kot tudi kraljevem pokalu."

Četrtoligaš iz Murcie naj bi bil v lasti arabskega sklada za športno vlaganje, klubski načrti pa so velikopotezni – v roku petih let se želijo prebiti med špansko elito. V ta namen so pred novo sezono pripeljali kar 22 novih nogometašev. Poleg Lescotta sta najbolj zveneči okrepitviMathias Pogba, starejši brat Paula Pogbaja, ki ima izkušnje iz prve nizozemske in druge angleške lige, terFran Moreno, ki se lahko pri 36 letih pohvali tudi s sedmimi nastopi v La Ligi, ko je bil član Almerie.