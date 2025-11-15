Nekdanji branilec Barcelone iskreno o vplivu poškodbe: Bil sem v depresiji

Samuel Umtiti je svojo kariero začel pri Lyonu. Iz vrst francoskega velikana se je leta 2016 preselil v Barcelono. S Katalonci je 32-letnik osvojil dva naslova španskih prvakov in bil nekaj časa stalni član prve zasedbe Blaugrane. Umtiti je leta 2018 s francosko reprezentanco osvojil svetovno prvenstvo v Rusiji. Poleg dobrih predstav v obrambi je dosegel izredno pomemben gol v polfinalu proti Belgiji, ki je njegovi državi zagotovil mesto v finalu.
Ravno v tistem obdobju pa so Francoza začele pestiti težave s kolenom. Pri katalonskem klubu se niso strinjali z načrtom okrevanja, ki mu je sledil Umtiti. Nekdanji član Lillea, ki je igral tudi proti ljubljanski Olimpiji, se namreč ni odločil za poseg pred mundialom, ker tako ne bi bil na voljo selektorju Didierju Deschampsu. "Ker s klubom nismo našli skupnega glasu, sem se odločil, da poiščem drugo mnenje. Drugi zdravstveni strokovnjaki so mi rekli, da ne potrebujem operacije. Na koncu je obstala moja odločitev," se tistega časa spominja Umtiti.
Osrednji branilec je poskušal ugoditi katalonskim zdravnikom in njihovim načrtom, a njegovo telo tega enostavno ni sprejelo: "Poskušal sem slediti željam klubskih zdravnikov, a enostavno nisem zmogel. Moje koleno je bilo nenehno otečeno. Spremenil sem način prehranjevanja in se odrekel veliko stvarem. Nič ni pomagalo."
Poškodbe pa niso imele vpliva zgolj na Francozevo fizično zdravje, ampak tudi na njegovo duševno stanje. "Krivili so me za čisto vse. Ko pogledam nazaj, so me te stvari zagotovo prizadele. Bil sem v depresiji, nisem zapustil hiše. Ljudje tega ne vedo, vsak dan sem opravil dva treninga, ampak ni bilo nič bolje. Nekaj časa sem držal zamere do določenih ljudi. Zdaj je to za mano, vsem sem oprostil," je priznal Umtiti.
