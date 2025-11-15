Nekdanji branilec Barcelone iskreno o vplivu poškodbe: Bil sem v depresiji

Samuel Umtiti je svojo kariero začel pri Lyonu. Iz vrst francoskega velikana se je leta 2016 preselil v Barcelono. S Katalonci je 32-letnik osvojil dva naslova španskih prvakov in bil nekaj časa stalni član prve zasedbe Blaugrane. Umtiti je leta 2018 s francosko reprezentanco osvojil svetovno prvenstvo v Rusiji. Poleg dobrih predstav v obrambi je dosegel izredno pomemben gol v polfinalu proti Belgiji, ki je njegovi državi zagotovil mesto v finalu.

Ravno v tistem obdobju pa so Francoza začele pestiti težave s kolenom. Pri katalonskem klubu se niso strinjali z načrtom okrevanja, ki mu je sledil Umtiti. Nekdanji član Lillea, ki je igral tudi proti ljubljanski Olimpiji, se namreč ni odločil za poseg pred mundialom, ker tako ne bi bil na voljo selektorju Didierju Deschampsu. "Ker s klubom nismo našli skupnega glasu, sem se odločil, da poiščem drugo mnenje. Drugi zdravstveni strokovnjaki so mi rekli, da ne potrebujem operacije. Na koncu je obstala moja odločitev," se tistega časa spominja Umtiti.