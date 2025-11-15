Svetli način
Nogomet

Nekdanji branilec Barcelone iskreno o vplivu poškodbe: Bil sem v depresiji

Barcelona, 15. 11. 2025 13.15 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Samuel Umtiti je letos poleti sklenil svojo nogometno pot. Francoz ima za sabo bogato kariero, vrhunec je doživel leta 2018, ko je s francosko reprezentanco dvignil pokal svetovnih prvakov. Zaradi težav s poškodbo kolena je leta 2023 prekinil pogodbo z Barcelono. V intervjuju za RMC je Umtiti spregovoril tudi o težavah z duševnim zdravjem.

Samuel Umtiti
Samuel Umtiti FOTO: AP

Samuel Umtiti je svojo kariero začel pri Lyonu. Iz vrst francoskega velikana se je leta 2016 preselil v Barcelono. S Katalonci je 32-letnik osvojil dva naslova španskih prvakov in bil nekaj časa stalni član prve zasedbe Blaugrane. Umtiti je leta 2018 s francosko reprezentanco osvojil svetovno prvenstvo v Rusiji. Poleg dobrih predstav v obrambi je dosegel izredno pomemben gol v polfinalu proti Belgiji, ki je njegovi državi zagotovil mesto v finalu.

Ravno v tistem obdobju pa so Francoza začele pestiti težave s kolenom. Pri katalonskem klubu se niso strinjali z načrtom okrevanja, ki mu je sledil Umtiti. Nekdanji član Lillea, ki je igral tudi proti ljubljanski Olimpiji, se namreč ni odločil za poseg pred mundialom, ker tako ne bi bil na voljo selektorju Didierju Deschampsu. "Ker s klubom nismo našli skupnega glasu, sem se odločil, da poiščem drugo mnenje. Drugi zdravstveni strokovnjaki so mi rekli, da ne potrebujem operacije. Na koncu je obstala moja odločitev," se tistega časa spominja Umtiti.

Olimpija - Lille
Olimpija - Lille FOTO: Damjan Žibert

Osrednji branilec je poskušal ugoditi katalonskim zdravnikom in njihovim načrtom, a njegovo telo tega enostavno ni sprejelo: "Poskušal sem slediti željam klubskih zdravnikov, a enostavno nisem zmogel. Moje koleno je bilo nenehno otečeno. Spremenil sem način prehranjevanja in se odrekel veliko stvarem. Nič ni pomagalo."

Samuel Umtiti
Samuel Umtiti FOTO: AP

 

Poškodbe pa niso imele vpliva zgolj na Francozevo fizično zdravje, ampak tudi na njegovo duševno stanje. "Krivili so me za čisto vse. Ko pogledam nazaj, so me te stvari zagotovo prizadele. Bil sem v depresiji, nisem zapustil hiše. Ljudje tega ne vedo, vsak dan sem opravil dva treninga, ampak ni bilo nič bolje. Nekaj časa sem držal zamere do določenih ljudi. Zdaj je to za mano, vsem sem oprostil," je priznal Umtiti.

Samuel Umtiti barcelona francija poškodba
