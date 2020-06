Nekdanji brazilski reprezentant na 600-kilometrsko pot s kolesom

Na ta način želi Fredproslaviti svoj povratek v svoj bivši klub Fluminense, kjer je v profesionalni karieri skupno preživel največ sezon. Nekdanji napadalec francoskega prvoligaša Lyona je pri 36 letih v nedeljo podpisal dveletno pogodbo s klubom iz Ria de Janeira, dan kasneje pa oznanil, da bo z ekipo pomagačev Cruzeiro in Belo Horizonte zapustil na kolesu ter se proti obali na jug podal na okoli 600-kilometrsko potovanje.

"Cilj je, da zberemo osnovna živila za 4.000 družin na tem popotovanju do Fluminensejevega klubskega centra, ki ga začenjam danes," je svojim 2,6 milijona sledilcem na Instagramu sporočil Fred. "Na tej solidarnostni poti računam na vas. Jaz kolesarim, vi pa darujte od doma in vsi skupaj bomo združili moči za večjo stvar,"je o "dirki", ki jo je poimenoval kar Tour do Fred, še zapisal legendarni napadalec.