Nekdanji brazilski selektor in trener Reala pozitiven na novi koronavirus

Oseminšestdesetletni Vanderlei Luxemburgoje pri tem dodal, da je že v samoizolaciji ter ne kaže znakov bolezni. Brazilski trener je sicer prejšnji teden prestal operacijo žolčnika in je vseskozi pod zdravniškim nadzorom.

Luxemburgo je eden najbolj cenjenih brazilskih nogometnih strokovnjakov. Brazilski selektor je bil med letoma 1998 in 2000, v svoji dolgi in bogati karieri pa je vodil praktično vse najboljše domače klube, kot so Flamengo, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Gremio, Fluminense, Recife in Vasco da Gama. Med letoma 2005 in 2006 je bil tudi trener španskega Reala iz Madrida.

Brazilija je po številu okužb z novim koronavirusom na drugem mestu za ZDA. V Braziliji je okuženih blizu 1,5 milijona ljudi, več kot 60.000 ljudi je umrlo.