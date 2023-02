Nekdanji član Barcelone prejel rusko državljanstvo

Malcom, ki je nekoč veljal za mladega upa brazilskega nogometa, se med letoma 2016 in 2018 izkazal pri francoskem Bordeauxu in pritegnil pozornost mnogih evropskih velikanov. In čeprav je bil že dogovorjen za prestop v Romo, je na koncu pristal v Barceloni, kjer pa statusa vzhajajoče zvezde ni upravičil. Krilni napadalec je za Blaugrano v sezoni 2018/19 odigral 24 tekem in dosegel štiri zadetke, a se mu je Barcelona po eni sami sezoni odrekla.