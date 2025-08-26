Svetli način
Nogomet

Nekdanji član hrvaških mlajših selekcij sprejel Razdrhovo povabilo

Brdo pri Kranju, 26. 08. 2025 14.02

J.B.
Poleg Matjaža Keka je seznam za prihajajoči kvalifikacijski cikel razkril tudi selektor mlade reprezentance Andrej Razdrh. Med 23 povabljenimi najbolj odmeva Leo Rimac. 19-letni član Kopra je namreč v preteklosti redno nastopal za hrvaško selekcijo do 17 let, a se je očitno odločil, da bo igral za državo, v kateri je rojen.

Rimac je z zagrebškim Dinamom nastopal v mladinski Ligi prvakov
Rimac je z zagrebškim Dinamom nastopal v mladinski Ligi prvakov FOTO: Profimedia

V Kranju rojeni Leo Rimac se je najprej dokazoval pri ljubljanski Olimpiji, od leta 2022 pa je čakal na člansko priložnost pri Dinamo Zagrebu. Ker je ni dobil, je to poletje hrvaško prestolnico zamenjal za največje slovensko obalno mesto. 

V prvi ligi je doslej odigral tri tekme, vse je začel in vselej je igro zapustil med polčasoma. Rimac namreč velja za doma vzgojenega nogometaša, tako da lahko trener Slaviša Stojanović z njegovo vključitvijo zadosti nesmiselnim kriterijem nogometne zveze. 

19-letnik, ki se najbolje znajde v konici napada, je za hrvaško U17 reprezentanco na 14 tekmah dosegel pet golov, a se je odločil, da bo na vrata članske reprezentance trkal v Sloveniji. 

Hrvaški mediji so v zadnjem času poročali, da je na radarju njihove nogometne zveze tudi 19-letni Matej Malenšek, ki je za Radomlje v tej sezoni na šestih tekmah dosegel že pet zadetkov. Tudi njega je selektor Andrej Razdrh tokrat prvič uvrstil na svoj seznam, pred tem je krilni nogometaš sicer že igral za selekciji U18 in U19. 

Seznam reprezentance U21 za gostovanje na Norveškem
Seznam reprezentance U21 za gostovanje na Norveškem FOTO: NZS

Mlado reprezentanco v septembru čaka zgolj en obračun, in sicer bo 9. septembra kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2027 odprla z gostovanjem na Norveškem. Pravico nastopa imajo nogometaši letnik 2004 in mlajši. 

"Nova ekipa se bo oblikovala tekom celotnih kvalifikacij. Večina pomembnih igralcev prejšnje selekcije je zaključila z igranjem za mlado reprezentanco, so pa vseeno z nami nekateri, ki so bili del tega velikega turnirja. Največ sprememb je v zvezni vrsti in ofenzivnem delu ekipe, ki je popolnoma prenovljen. Pojavilo se je nekaj novih, zanimivih fantov, ki si zagotovo zaslužijo priložnost. Ob tem moram izpostaviti tudi sodelovanje s selektorjem Mišom Brečkom, ki bo mladinsko reprezentanco (U19) v istem terminu vodil na treh težkih tekmah, v mesecu oktobru pa na kvalifikacijskem turnirju. Po najinem dogovoru bo npr. Nejc Viher (letnik 2008) del reprezentance do 19 let," je za spletno stran NZS povedal Razdrh. 

Preberi še Kek ob predstavitvi seznama: Naša pričakovanja so velika

Reprezentanca se bo zbrala 1. septembra v Čatežu ob Savi, kjer bo trenirala vse do odhoda na sever. Poseben poudarek bo namenjen tudi igranju na umetni travnati površini, ki jih bo pričakala na stadionu v Drammnu. Selektor bo v kvalifikacije krenil s prenovljenim strokovnim vodstvom, saj se je ekipi pridružil nekdanji reprezentant Nejc Skubic, ki bo opravljal naloge pomočnika trenerja.

nogomet leo rimac koper slovenija u21
