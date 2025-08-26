Nekdanji član hrvaških mlajših selekcij sprejel Razdrhovo povabilo

V Kranju rojeni Leo Rimac se je najprej dokazoval pri ljubljanski Olimpiji, od leta 2022 pa je čakal na člansko priložnost pri Dinamo Zagrebu. Ker je ni dobil, je to poletje hrvaško prestolnico zamenjal za največje slovensko obalno mesto.

V prvi ligi je doslej odigral tri tekme, vse je začel in vselej je igro zapustil med polčasoma. Rimac namreč velja za doma vzgojenega nogometaša, tako da lahko trener Slaviša Stojanović z njegovo vključitvijo zadosti nesmiselnim kriterijem nogometne zveze.

19-letnik, ki se najbolje znajde v konici napada, je za hrvaško U17 reprezentanco na 14 tekmah dosegel pet golov, a se je odločil, da bo na vrata članske reprezentance trkal v Sloveniji.

Hrvaški mediji so v zadnjem času poročali, da je na radarju njihove nogometne zveze tudi 19-letni Matej Malenšek, ki je za Radomlje v tej sezoni na šestih tekmah dosegel že pet zadetkov. Tudi njega je selektor Andrej Razdrh tokrat prvič uvrstil na svoj seznam, pred tem je krilni nogometaš sicer že igral za selekciji U18 in U19.