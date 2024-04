Nekdanji član Kopra in Maribora izgubil življenjsko bitko

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Portugalski mediji poročajo, da je "življenjsko bitko" izgubil nogometaš, ki so mu lani diagnosticirali ledvičnega raka. V ta namen je začel z zbiranjem denarja, saj je za operacijo v Združenih državah Amerike potreboval 20 tisoč evrov. Očitno pa operacija ni bila uspešna, čeprav portugalski mediji o točnem razlogu za prerano slovo (še) ne poročajo.

Nilton Fernandes je za Koper, s katerim je bil leta 2007 pokalni prvak, odigral 26 tekem in dosegel zavidljivih šest zadetkov. V vijoličastem dresu je zbral 46 nastopov in štiri zadetke. V Ljudskem vrtu je v sezoni 2008/2009 slavil naslov državnega prvaka. To sta bili obenem edini lovoriki v njegovi profesionalni karieri.