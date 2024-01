Nekdanji član Newcastla okrepil Celje

Slovenski prvoligaš Celje, ki ob zimskem premoru prepričljivo vodi v slovenski prvi ligi, se je okrepil z 28-letnim krilnim napadalcem Rolandom Aaronsom. Jamajški reprezentant, ki je bil med 2014 in 2021 član angleškega Newcastle Uniteda, je s Celjem sklenil pogodbo do konca sezone 2024/25 z možnostjo podaljšanja za eno leto.

Roland Aarons, ki se je rodil v glavnem mestu Jamajke Kingstonu, je bil nogometno vzgojen v Angliji, kjer je igral za akademiji Bristol Cityja in Newcastle Uniteda. Pri slednjem je po uspešnem prebijanju skozi mlajše selekcije debitiral v angleški Premier ligi v prvem krogu sezone 2014/15, ko je vstopil na tekmi proti Manchester Cityju. Že na svoji tretji tekmi v članski konkurenci je proti Crystal Palacu dosegel zadetek ter vknjižil podajo ob delitvi točk s 3:3.

Skupno je za Newcastle United zbral 27 nastopov v vseh tekmovanjih in se ob tem štirikrat vpisal med strelce in trikrat med podajalce. V sezoni 2017/18 je posojen nogometaš igral za Hellas Verono, sezono kasneje pa še za Slovan Liberec in Sheffield Wednesday. Tudi sezona 2019/20 je zanj prinesla dve posoji in sicer k Wycombeju in Motherwellu, nato pa je sledil prestop v Huddersfield. Za klub iz osrčja Anglije je v Championshipu odigral 11 tekem, v lanski sezoni pa je znova branil barve Motherwella. Aarons prihaja v Celje kot prosti nogometaš.

Aarons se lahko pohvali s petimi nastopi in dvema zadetkoma za selekcijo Anglije do 20 let, pa tudi z dvema nastopoma za člansko izbrano vrsto Jamajke, katere član je bil v lanski CONACAF Ligi narodov. "Vesel sem, da sem dobil priložnost, da postanem del Celja po prestani preizkusni dobi. Ekipa je zelo kvalitetna, želim ji dodati vse, kar premorem. Ko sem dobil ponudbo, sem moral opraviti nekaj poizvedovanja, že po prvih nekaj treningih pa sem spoznal, da lestvica odraža kvaliteto. Ogledal sem si tudi dve tekmi in menim, da je Celje tisto, kar trenutno potrebujem kot naslednji korak v svoji karieri. Prišel sem ob pravem času, saj mi zimsko pripravljalno obdobje daje priložnost, da nadomestim izgubljene pol sezone, ko nisem igral. Želim se vrniti na nivo, ki sem ga že kazal. S svojimi predstavami želim pomagati klubu do naslova in pri igranju v Evropi," je za klubsko spletno stran povedal Aarons.

