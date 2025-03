Nekdanji črnogorski nogometni zvezdnik izgubil bitko z rakom

Andrija Delibašić je svojo profesionalno nogometno pot začel v dresu Partizana in se leta 2004 za takrat ogromni znesek 4,5 milijona evrov preselil na Mallorco. Večino svoje kariere je preživel v Španiji, vmes pa oblekel tudi dres portugalske Benfice in grškega AEK-ja iz Aten. Ob koncu svoje kariere je odšel na kratko avanturo na Tajsko, nogometno pot pa je sklenil v rodnem Nikšiću.

Zadnja leta svojega življenja se je nekdanji črnogorski napadalec boril z možganskim tumorjem, novico o njegovi prezgodnji smrti pa so sporočili iz pisarn Mallorce. "Globoko obžalujemo izgubo Andrije Delibašića, nekdanjega igralca kluba. Njegovi družini in bližnjim izrekamo iskreno sožalje," je španski prvoligaš zapisal na družbenih omrežjih, od njega pa so se poslovili tudi pri Herculesu, katerega barve je branil med letoma 2010 in 2013: "Hércules obžaluje smrt Andrije Delibašića, nekdanjega igralca modro-belih. Bil je ključen za naše napredovanje v prvo ligo v sezoni 2009/2010. Dres Herculesa je nosil dve sezoni in dosegel 20 golov. Globoko sožalje njegovi družini in prijateljem."