Nekdanji danski reprezentant: Nismo narod goljufov

"Moramo biti zadovoljni," je po tekmi misli strnil selektor danske izbrane vrste Kasper Hjulmand. "Bil je težak in čustven obračun, vedeli smo, da bo tako. Prišli smo čez skupinski del turnirja, lahko smo zelo veseli, da nam je uspelo doseči naš prvi cilj," je nadaljeval Hjulmand, ki je bil zadovoljen z igro svojih nogometašev. "Zadnjih sedem, osem minut smo se zgolj branili, tako da je naša obramba zares dobra. Pokazali smo karakter in v naši igri je bilo veliko stvari, s katerimi sem bil zadovoljen. Spremeniti moramo nekaj malenkosti v napadu, a vem, da smo tega sposobni," je bil še optimističen danski selektor.

Danski selektor Kasper Hjulmand FOTO: Profimedia icon-expand

Razpleta tekme sta se razveselila tudi igralec tekme Christian Eriksen in danski branilec Joachim Andersen. "Zelo smo zadovoljni, bila je težka in trda tekma. Storili smo, kar je bilo treba, in zares smo presrečni," je po obračunu povedal Andersen. Nasprotno pa evforije ni bilo zaznati med danskimi nogometnimi analitiki. Eden tistih, ki so bili po obračunu kritični do igre danskega dinamita, je bil tudi nekdanji danski reprezentant in strokovni komentator na televiziji TV2 Morten Bruun. "Obračun je zaznamovala nekonstantna igra in veliko napak," a kot pravi, je sedaj pomembno le, da se je Dancem uspelo prebiti iz skupine.

Še vedno pa odmeva tudi trenutek v 83. minuti tekme, ki bi lahko tekmo preobrnil v korist Srbov. Joakim Maehle je namreč pred svojim golom z vlečenjem za dres na tla spravil Aleksandra Mitrovića. Nemški sodnik Manuel Grafe se ni odločil za enajstmetrovko, posredoval ni niti VAR, kar je presenetilo tudi Bruuna. "Maehle in Danska sta imela veliko sreče," je med komentiranjem tekme priznaval nekdanji danski reprezentant. Mreže obeh vratarjev sta tako ostale nedotaknjene in po remiju je Danska s tremi točkami in enim rumenim kartonom manj kot Slovenija osvojila drugo mesto v skupini C. Naslednji nasprotnik danskega dinamita bodo gostitelji turnirja Nemci, medtem ko se bodo naši v osmini finala udarili ali s Portugalci ali pa zmagovalcem skupine E (Belgija, Slovaška, Romunija ali Ukrajina). Ker bi tretje mesto v skupini ponudilo več dni počitka in ugodnejšega nasprotnika, so se mnogi Danci spraševali, zakaj se njihova reprezentanca ni odločila za taktiziranje in namerno pridobivanje rumenih kartonov.

"Moje mnenje glede tega je jasno – tega ne bi smeli početi. Nismo narod prevarantov in goljufov. Ne razumem, kako imajo lahko ljudje takšen način razmišljanja. Če bi se to zgodilo in bi igrali na rumene kartone, bi me bilo sram," je bil Bruun brez dlake na jeziku. Sicer v danski izbrani vrsti pred obračunom z Nemci, ki se bo odvil v soboto, 29. junija, v Dortmundu, priznavajo, da so gostje favoriti. "So odlična ekipa, toda tudi mi smo odlična ekipa. Ko igramo proti velikim narodom, vedno igramo še bolje," je o naslednjem nasprotniku razmišljal selektor danske izbrane vrste. Dancem ne gre na roko niti dejstvo, da bodo imeli domačini na voljo dva prosta dneva več. "Ne moremo si povrniti izgubljenih dveh dni, toda lahko se dobro pripravimo na obračun in si odpočijemo. Naredili bomo vse, kar je v naši moči. Do sobote bi že morali biti pripravljeni," je sklenil Hjulmand.