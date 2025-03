Bivši direktor Rome o igralcu Zvezde: Pri 16 letih je pil in spal na klopeh

"Srb (Nemanja Radonjić) je pravi fenomen, a popolnoma kaotičen. Pri 16 letih je že imel uničeno glavo – pil je, ostajal zunaj do poznih ur ... Imel je sobo v Trigorii (op. p. športni center Rome), a so ga včasih našli spati zunaj na ulici, na klopeh," je povedal Walter Sabatini . Radonjića, ki se ga je v Rimu prijel tudi vzdevek 'princ kafana' (princ gostiln), je primerjal z Nicom Lopezom , ki je prav tako veljal za 'noro glavo'.

Radonjić se je iz Niša preselil v vrste beograjskega Partizana, nato se je za kratek čas zadržal v Romuniji v Akademiji Gheorghe Hagi, zatem pa ga je Sabatini odpeljal v Romo, od koder je odšel na posojo v Empoli in Čukarički. Takrat so ga opazili predstavniki drugega beograjskega velikana, Crvene zvezde, pri kateri je Radonjić zacvetel in po 37 odigranih tekmah za 12 milijonov evrov okrepil Marseille.

Velik potencial, ki pa ga ni uspel unovčiti

Kasneje je nosil dres Herthe, Benfice, Torina in Mallorce, preden se je lani znova vrnil na Marakano in postal soigralec slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika. Vzljubili so ga navijači Torina, medtem ko pri ostalih evropskih zasedbah ni uspel izkoristiti svojega velikega potenciala. Eden izmed navijačev Torina je na tekmo prišel s transparentom, na katerem je Radonjića primerjal z enim izmed največjih nogometašev vseh časov Diegom Armandom Maradono. "Ho Visto Maradonjić!" je pisalo na transparentu, ki je očitno meril na Maradono in znameniti vzklik "Videl sem Maradono".