Nekdanji evropski prvaki bodo svoje znanje znova delili v Ljubljani

Vseslovensko nogometno izobraževanje, ki vsako leto privabi množice mladih nadobudnih igralcev v režiji Crvene zvezde, ima že dolgo brado. Letos bo srbski klub izvedel že jubilejno peto različico trening kampa, ki znova obeta velik vpis nogometašev željnih znanja, ki ga v Beogradu seveda premorejo ogromno. Številni zaposleni pri nekdanjih evropskih prvakih bodo mladim igralcem na voljo cel teden, tako na igrišču kot ob njem. Pri Beograjčanih se zavedajo pomembnosti znanja, ki ga otroci pridobijo pred samo tekmo, zato bo znova velik poudarek na taktični analizi.

Udeleženci bodo imeli priložnost trenirati pod budnimi očesi izredno renomiranih mladinskih trenerjev srbskega kluba, ki obljubljajo, da bodo vsi treningi zanimivi, poučni in predvsem interaktivni. Kot ponavadi bodo organizatorji poskrbeli za bogat program po zaključenih športnih obveznostih. Otroke na kamp znova vabi tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik , ki v kultnem rdeče-belem dresu že dve sezoni piše izredno uspešno zgodbo. "Vse vabim na Zvezdin kamp, kjer se bomo učili nogometnih osnov in vsega, kar pride zraven. Pridite, da spoznate našo rdeče-belo družino," je povedal Elšnik.

Koordinator dogodka v Sloveniji Jurček Dolenc želi, da v Sloveniji začutijo ljubezen do kluba, ki je več kot prisotna v Beogradu: "Otrokom v Sloveniji želim omogočiti vpogled v treninge in način dela, ki ga gojijo pri Crveni zvezdi. Zvezdina mladinska šola velja za četrto najboljšo v Evropi, kar je samo po sebi dovolj, da ljudi privabi. Dobili smo že veliko potrditev, da imajo otroci radi naš trening kamp, enostavno jim je pri srcu."

Kamp se z lanskoletne idilične lokacije v Kranjski Gori seli v Ljubljano. Potekal bo v poletnih dneh, in sicer od 28. junija do 3. julija. Če gre sklepati po preteklih izdajah, bo šlo letos za novo nepozabno izkušnjo mladih in nadobudnih nogometašev iz celotne Slovenije.