Nogomet

Nekdanji evropski prvaki bodo svoje znanje znova delili v Ljubljani

Ljubljana, 19. 05. 2026 16.58 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Crvena zvezda kamp Svoboda

Krilatica, da ti znanja nihče ne more vzeti, še kako velja tudi v nogometnem svetu. Tudi zato bo zdaj že tradicionalni kamp Crvene zvezde v Sloveniji izjemna in edinstvena priložnost za mlade nadobudne nogometaše, da informacije črpajo od ljudi, ki sodelujejo pri enem največjih klubov v regiji. Beograjski velikan bo imel svoja nogometna vrata v slovenski prestolnici odprta od 28. junija do 3. julija.

Že tradicionalni kamp Crvene zvezde se znova vrača v Ljubljano
FOTO: Crvena zvezda

Vseslovensko nogometno izobraževanje, ki vsako leto privabi množice mladih nadobudnih igralcev v režiji Crvene zvezde, ima že dolgo brado. Letos bo srbski klub izvedel že jubilejno peto različico trening kampa, ki znova obeta velik vpis nogometašev željnih znanja, ki ga v Beogradu seveda premorejo ogromno. Številni zaposleni pri nekdanjih evropskih prvakih bodo mladim igralcem na voljo cel teden, tako na igrišču kot ob njem. Pri Beograjčanih se zavedajo pomembnosti znanja, ki ga otroci pridobijo pred samo tekmo, zato bo znova velik poudarek na taktični analizi.

V Beogradu lepo zgodbo piše Timi Max Elšnik, ki prav tako vabi na nogometni kamp
FOTO: Profimedia

Udeleženci bodo imeli priložnost trenirati pod budnimi očesi izredno renomiranih mladinskih trenerjev srbskega kluba, ki obljubljajo, da bodo vsi treningi zanimivi, poučni in predvsem interaktivni. Kot ponavadi bodo organizatorji poskrbeli za bogat program po zaključenih športnih obveznostih. Otroke na kamp znova vabi tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, ki v kultnem rdeče-belem dresu že dve sezoni piše izredno uspešno zgodbo. "Vse vabim na Zvezdin kamp, kjer se bomo učili nogometnih osnov in vsega, kar pride zraven. Pridite, da spoznate našo rdeče-belo družino," je povedal Elšnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koordinator dogodka v Sloveniji Jurček Dolenc želi, da v Sloveniji začutijo ljubezen do kluba, ki je več kot prisotna v Beogradu: "Otrokom v Sloveniji želim omogočiti vpogled v treninge in način dela, ki ga gojijo pri Crveni zvezdi. Zvezdina mladinska šola velja za četrto najboljšo v Evropi, kar je samo po sebi dovolj, da ljudi privabi. Dobili smo že veliko potrditev, da imajo otroci radi naš trening kamp, enostavno jim je pri srcu."

Kamp se z lanskoletne idilične lokacije v Kranjski Gori seli v Ljubljano. Potekal bo v poletnih dneh, in sicer od 28. junija do 3. julija. Če gre sklepati po preteklih izdajah, bo šlo letos za novo nepozabno izkušnjo mladih in nadobudnih nogometašev iz celotne Slovenije.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kriss slo
19. 05. 2026 17.15
to je leglo srpskega nacionalizma in nima tukaj kaj za pocet..
