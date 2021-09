Nekdanji francoski nogometaš umrl po 39 letih v komi

Nekdanji francoski nogometaš Jean-Pierre Adams, ki je bil v komi kar 39 let, je umrl v starosti 73 let. Zaradi nesrečnega spleta okoliščin je prišlo do zapleta pri rutinski operaciji kolena, kar je privedlo do kome, iz katere se ni nikoli zbudil. Do zadnjega dne je zanj na svojem domu nesebično skrbela žena Bernadette Adams.

Jean-Pierre Adams je bil 17. marca 1982 sprejet v bolnišnico, kjer ga je čakala rutinska operacija poškodovane tetive v kolenu. Zaradi zapleta pri anesteziji se iz nje ni nikoli zbudil. Nogometaš, rojen v Senegalu, je za Nico odigral več kot 140 tekem, poleg tega je bil tudi član Paris St. Germaina ter kluba Nimes Olympique. Za francosko izbrano vrsto je odigral 22 tekem. Anesteziolog je tistega dne skrbel za osem pacientov, vključno z nesrečnim nogometašem. Njega je imel v oskrbi pripravnik, ki je kasneje na sodišču tudi priznal, da ni bil kos svoji nalogi. Zaradi napak, ki so se pri operaciji dogajale (bil je slabo intubiran, kar je privedlo do izgube kisika), je Adams nato doživel srčni zastoj, pojavile pa so se tudi poškodbe možganov. Tistega nesrečnega dne je v bolnišnici v Lyronu stavkala večino zaposlenih, kar je privedlo do preobremenjenosti zaposlenih, operacija pa bi morala biti preložena. Oba odgovorna sta bila kasneje tudi kaznovana, suspendirali so ju za meseci dni, plačati sta morala 750 evrov globe. Francoski osrednji branilec je bil po 15 mesecih odpuščen iz bolnišnice – od takrat je doma na jugu Francije zanj skrbela njegova žena Bernadette Adams. Izjemna ženska, ki ni nikoli pomislila, da bi kljub njegovemu vegetativnemu stanju predala boj. Štiri desetletja je nesebično skrbela zanj, nikoli mu ni niti pozabila podariti darila za praznike, z njim pa se je tudi večkrat pogovarjala. Tragična nesreča, ki je za vedno zaznamovala družino, a ta pa ni prejela nikakršnega opravičila bolnišnice.