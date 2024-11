Nekdanji francoski reprezentant spoznan za krivega spolnega napada

Tožilstvo je za Wissama Ben Yedderja zahtevalo enoletno zaporno kazen in 18-mesečno pogojno zaporno kazen, žrtev pa je zahtevala nadomestilo v višini 25 tisoč evrov. Odvetnica Marie Roumiantseva je povedala, da bo nogometaš, ki je bil obtožen spolnega napada pod vplivom alkohola, žrtvi moral plačati odškodnino v višini 5000 evrov.

Ben Yedder je dejanje priznal, a hkrati zatrdil, da se napada zaradi močno alkoholiziranega stanja ne spominja. Nogometaš, ki je od konca prejšnje sezone brez kluba, je že pričel obiskovati zdravljenje za odvajanje od alkohola.

Francoski napadalec tunizijskih korenin se je leta 2016 iz Toulousa preselil k Sevilli in tri sezone preživel v Španiji. Leta 2019, ko je Monaco zanj odštel 40 milijonov, se je vrnil v domovino in barve kluba iz kneževine branil do letošnjega poletja, ko se mu je iztekla pogodba. Na 201 tekmi je za Monaco zabil 118 zadetkov, kar ga uvršča na drugo mesto klubske lestvice strelcev. V reprezentančnem dresu se je na 19 tekmah trikrat vpisal med strelce.