Nekdanji francoski reprezentant udaril po Messiju: Niti malo mu ni mar za klub

Lionelu Messiju se to poletje izteče pogodba s PSG-jem. Dogovarjanja med pariškim velikanom in argentinskim zvezdnikom glede podaljšanja so v polnem teku, je pred dnevi potrdi športni direktor Luis Campos. Nekdanji član kluba in tudi francoske reprezentance Jerome Rothen pa je razburil z izjavo, da bi PSG s tem storil veliko napako. Razlog? Messijeva astronomska plača in njegov odnos do navijačev.

icon-expand Lionel Messi bo poleti postal prost nogometaš. FOTO: AP Če ne bo podpisal nove pogodbe, si bo lahko Lionel Messi poleti novega delodajalca poiskal brez odškodnine. Na Parku princev seveda s polno paro delajo na tem, da bi novopečeni svetovni prvak z Argentino tudi v prihodnji sezoni ostal del njihovega kluba. Jerome Rothen, ki je za PSG igral med letoma 2004 in 2010, pa nekdanjega delodajalca svari, da to ne bi bila pametna odločitev. "To mora biti šala. Vodenje Messija, Neymarja in Mbappeja je zelo zapleteno. Poleg tega je njegova plača izjemno visoka. Vidim, da ima PSG težave zaradi finančnega fair-playa. Zdaj imajo priložnost, da se otresejo njegove astronomske plače in si s tem omogočijo, da bi pred naslednjo sezono pripeljali nove okrepitve, s tem pa izboljšali ekipo. Zato mislim, da je podaljšanje pogodbe z Messijem slaba ideja," je za RMC Sport razložil Rothen. Krilni nogometaš, ki je v dresu galskih petelinov zbral 13 nastopov, prav tako ne razume, zakaj bi si Argentinec sploh želel podaljšati s pariškim klubom. "Glede na njegovo obnašanje ne morem verjeti, zakaj bi še ostal tukaj. Ne trudi se, da bi klub postavil pred sebe. Po tekmah se nikoli ne zahvali navijačem, vedno le skloni glavo in gre v garderobo. Tudi ko dosega zadetke in navijači skandirajo njegovo ime, se jim ne zahvali. Videti je, da v ta projekt ne vlaga svojega celotnega truda," je bil kritičen Rothen. icon-expand Lionel Messi je z Argentino decembra postal svetovni prvak, kar je nekoliko otežil pogajanja o podaljšanju pogodbe, je razkril Campos. FOTO: AP Pri PSG-ju si Messija želijo zadržati Športni direktor kluba Luis Campos pred dnevi ni skrival, da bi Messija radi zadržali na Parku princev. "Ne moremo skrivati, da bi ga radi še naprej imeli tukaj. Delamo na tem, da dosežemo dogovor za podaljšane pogodbe," je dejal Campos. Podatki o višini Argentinčeve plače se med seboj razlikujejo. Večina medijev poroča, da naj bi Messi letno v žep pospravil dobrih 60 milijonov evrov oziroma 17 odstotkov zneska, ki ga pri PSG-ju namenijo za plače svojih nogometašev. S tem je drugi najbolje plačani posameznik, več zasluži le Kylian Mbappe, in sicer okoli 66 milijonov evrov.