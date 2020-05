Nekdanji hrvaški reprezentant o 'posebnežu' Van Gaalu: Najboljši trener, ki je znal žaliti

Pranjić pravi, da je nizozemski nogometni strokovnjak Louis van Gaal brez konkurence najboljši trener, s katerim je sodeloval v svoji dolgoletni karieri.



"Bil je obseden s filozofijo filigransko natančnega nogometa, kar so nekateri moji nekdanji soigralci pri Bayernu zelo težko sprejeli. Največ od tega so imeli tako nogometaši kot tudi klub kot celota. Samo če primerjamo Bayern pred prihodom Van Gaala in po njem, je razlika več kot očitna. Po drugi strani pa je potrebno povedati, da je bil značajsko zelo zahtevna osebnost. Osebno z njim nikoli nisem imel večjih težav, so jih pa imeli nekateri drugi izstopajoči posamezniki, kot je bil na primer Franck Ribery. Zato se je v javnosti ustvarila podoba Louisa van Gaala kot trenerja, s katerim moštvo lahko dobro sodeluje le eno sezono. Kar je več, se že pojavijo velike težave," je za Spox&Goal dejal Danijel Pranjić, ki si v jeseni svoje kariere kruh služi pri ciprskem drugoligašu Ayia Napi.

"Nogometaši so osebe, ki tudi grešijo. A Van Gaalov način delovanja je bil čisto nasprotje tega; s svojim načinom razmišljanja oziroma v nenehnem iskanju poti do perfektnosti je znal marsikoga pošteno užaliti. Posledično je bilo vzdušje na treningih napeto brez možnosti sprostitve v smislu kakšne šale ali smeha, saj je zahteval železno disciplino. Takšen način vodenja je morda primeren za eno sezono, še posebej, če je rezultatsko uspešna, kot je bila tedaj naša, ko smo osvojili obe domači lovoriki (nemško državno prvenstvo in pokal) in igrali v finalu elitne Lige prvakov. Že v drugi sezoni pa so se pojavile težave, ki so sčasoma postale preveliko breme tudi zanj ," je dodal Pranjić, ki se je dotaknil tudi problematičnega odnosa na relaciji Van Gaal - Ribery.