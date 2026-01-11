Nekdanji irski reprezentant Celtic primerjal s holokavstom

Wilfired Nancy FOTO: Profimedia

Stanje v Celticu zagotovo ni rožnato. Nekdanji evropski prvaki so po vsega osmih tekmah odpustili trenerja Wilfrieda Nancyja. Francoz je na klopi škotskega velikana vpisal zgolj dve zmagi, kaplja čez rob pa je bil poraz na derbiju proti Rangersom z 1:3, kar je 48-letnika pričakovano stalo službe. Kljub temu pa so bile besede, ki si jih je Shay Given izbral za opis stanja pri Keltih, milo rečeno absurdne. Primerjava med nogometom in eno največjih tragedij v sodobni zgodovini je razumljivo hudo razjezila javnost na Otoku.

Shay Given FOTO: Profimedia

Med oddajo Final Score na angleškem BBC-ju je Given podal svoje mnenje o francoskem trenerju, ki je Celtic prevzel pred enim najpomembnejših tednov v začetku sezone. Najprej jih je čakal ligaški obračun proti Heartsom, ki so trenutno presenetljivo prvi v škotski ligi, nato so v sklopu konferenčne lige doma gostili Romo, 14. decembra pa jih je čakalo še finale ligaškega pokala. Nancy je prav vse 3 tekme izgubil in tako katastrofalno začel svojo pot pri Celticu. Given je izrazil svoje mnenje, da bi moral klub več časa nameniti začasnemu trenerju Martinu O'Neillu: "Martinu bi morali pustiti, da vodi še tisti teden. Tako pa je prišel Nancy, ki je imel tisti teden pravi holokavst in od takrat naprej ni bilo nič bolje. Poraz proti Rangersom je bil zadnji žebelj v krsto."

Opravičilo Givena na X-u FOTO: X