Nekdanji irski reprezentant Celtic primerjal s holokavstom

Stanje v Celticu zagotovo ni rožnato. Nekdanji evropski prvaki so po vsega osmih tekmah odpustili trenerja Wilfrieda Nancyja. Francoz je na klopi škotskega velikana vpisal zgolj dve zmagi, kaplja čez rob pa je bil poraz na derbiju proti Rangersom z 1:3, kar je 48-letnika pričakovano stalo službe. Kljub temu pa so bile besede, ki si jih je Shay Given izbral za opis stanja pri Keltih, milo rečeno absurdne. Primerjava med nogometom in eno največjih tragedij v sodobni zgodovini je razumljivo hudo razjezila javnost na Otoku.
Med oddajo Final Score na angleškem BBC-ju je Given podal svoje mnenje o francoskem trenerju, ki je Celtic prevzel pred enim najpomembnejših tednov v začetku sezone. Najprej jih je čakal ligaški obračun proti Heartsom, ki so trenutno presenetljivo prvi v škotski ligi, nato so v sklopu konferenčne lige doma gostili Romo, 14. decembra pa jih je čakalo še finale ligaškega pokala. Nancy je prav vse 3 tekme izgubil in tako katastrofalno začel svojo pot pri Celticu. Given je izrazil svoje mnenje, da bi moral klub več časa nameniti začasnemu trenerju Martinu O'Neillu: "Martinu bi morali pustiti, da vodi še tisti teden. Tako pa je prišel Nancy, ki je imel tisti teden pravi holokavst in od takrat naprej ni bilo nič bolje. Poraz proti Rangersom je bil zadnji žebelj v krsto."
Ostre in, jasno, predvsem brezčutne besede, za katere se je že med prenosom opravičil voditelj Jason Mohammed. Po burnem odzivu javnosti na Otoku se je pokesal tudi Given, ki pravi, da se ni zavedal razsežnosti svoje izjave: "Na prenosu sem uporabil besedo, katere pomena se nisem popolnoma zavedal. Tega si seveda ne bom privoščil nikoli več. Vsi imamo pomanjkanje znanja na določenih področjih in sam bom ta incident uporabil kot priložnost za nadaljnje izobraževanje. Zgrožen sem sam nad sabo in želim se opravičiti vsem, ki so jih moje besede prizadele,", je na svojih družabnih omrežjih zapisal Irec, ki je obljubil, da bo ves denar, ki ga je zaslužil v sobotni oddaji, doniral skladu, namenjenemu za izobraževanje o holokavstu.
