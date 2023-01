Nekdanji kapetan sedel na klop splitskega Hajduka

"Zame je to prav poseben, čustven trenutek. Z nogometom sem začel v Hajduku in vedel sem, da bo prišel dan, ko bom trener te ekipe. Zelo sem srečen, veselim se in upam, da nas čaka veliko lepih stvari. Veliko je možno narediti, res pa je tudi, da je Hajduk v zadnjih dveh sezonah zelo napredoval," je ob podpisu pogodbe povedal 44-letni Splitčan. Ivan Leko je navijačem obljubil nogomet, poln energije, čustev in strasti. "Upam, da bodo uživali na tekmah."