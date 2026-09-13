Nekdanji klub Cristiana Ronalda še naprej navdušuje

Sporting je odlično odprl letošnjo sezono in po petih krogih še ne pozna poraza. Klub, pri katerem so svoj profesionalni debi doživeli številni portugalski nogometni zvezdniki, med njimi tudi Cristiano Ronaldo, bo danes gostoval pri Famalicu, klubu iz okrožja Braga.

Domači so v uvodnih petih krogih trikrat remizirali in dvakrat izgubili, zato bo obračun s Sportingom zanje velik preizkus. Kljub temu lahko Famalico računa na podporo svojih navijačev in poskuša presenetiti favoriziranega nasprotnika. Tudi tradicija zadnjih medsebojnih obračunov je na strani Sportinga. Famalico je proti lizbonskemu velikanu izgubil zadnjih pet tekem, zato bo motivacija za prekinitev tega niza zagotovo velika.

Tekmo nasprotij – ekipe, ki ne pozna poraza, proti ekipi, ki še ne pozna zmage – si lahko v živo ogledate na VOYO ob 21.25.