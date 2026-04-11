Nekdanji klub Vipotnika in Riere konkretno dobil po prstih

Iz francoskega velikana so sicer sporočili, da se bodo na omenjeno odločitev Fife pritožili, pri čemer bodo sprožili vse potrebne pravne postopke tako pred Mednarodnim športnim razsodiščem v Lozani kot tudi pred sodišči na državni ravni z namenom, da bi prepoved registracije igralcev odpravili še pred poletnim prestopnim rokom. Ob tem so še zatrdili, da je bila odškodnina za Pedra Diaza že poravnana.

Za klub, katerega dres je nekoč nosil tudi Zinedine Zidane, to pomeni, da bo lahko v tem času v prvo moštvo vključeval le igralce iz mladinskega pogona ali iz obstoječe ekipe. Moštvo iz jugozahoda Francije se je v zadnjih letih znašlo v velikih finančnih težavah, zaradi česar je leta 2024 izpadlo iz druge v tretjo francosko ligo, nato pa se je zaradi neuspelih pogajanj z vlagatelji preselilo še rang nižje.