Nogomet

70 metrov visok padec s sedežnice usoden za nekdanjega nemškega reprezentanta

Žabljak, 23. 12. 2025 18.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Sebastian Hertner

Na smučišču v Črni Gori je tragično preminil nemški nogometaš Sebastian Hertner, ki je z ženo dopustoval v priljubljeni turistični destinaciji blizu Žabljaka. Nemec je svoje življenje izgubil v nesreči na sedežnici, ki jo je povzročila zastarela oprema. Hertner je umrl na licu mesta, njegova žena pa se v bolnišnici še vedno bori za svoje življenje.

Nesreča na smučišču Savin Kuk
Nesreča na smučišču Savin Kuk
FOTO: X

Smučišče "Savin Kuk" v črnogorskem pogorju Durmitor je bilo mesto tragedije, v kateri je svoje življenje izgubil Sebastian Hertner in v kateri se je huje poškodovala njegova soproga Hanah Espandschied. Na zastareli sedežnici je prišlo do napake, ki je povzročila nenaden in sunkovit trk, v katerem je Hertner padel v prepad in utrpel poškodbe, ki so ga stale življenja. Njegova žena se je huje poškodovala in je trenutno v bolnišnici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

34-letnik je svojo kariero začel pri slavnem Stuttgartu, kjer je zbral tudi 65 nastopov za B ekipo. Pot ga je kmalu vodila do kultnega 1860 Münchna, kjer je odigral 22 tekem. V svoji karieri je 19-krat oblekel dres nemških mladinskih reprezentanc. Svoje sožalje je na družbenih omrežjih izrazil tudi igralec Celja Mario Kvesić, ki si je s Hertnerjem slačilnico delil v Erzgebirge Aue.

sebastian hertner črna gora smučišče nesreča

