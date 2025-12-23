70 metrov visok padec s sedežnice usoden za nekdanjega nemškega reprezentanta

Smučišče "Savin Kuk" v črnogorskem pogorju Durmitor je bilo mesto tragedije, v kateri je svoje življenje izgubil Sebastian Hertner in v kateri se je huje poškodovala njegova soproga Hanah Espandschied. Na zastareli sedežnici je prišlo do napake, ki je povzročila nenaden in sunkovit trk, v katerem je Hertner padel v prepad in utrpel poškodbe, ki so ga stale življenja. Njegova žena se je huje poškodovala in je trenutno v bolnišnici.
34-letnik je svojo kariero začel pri slavnem Stuttgartu, kjer je zbral tudi 65 nastopov za B ekipo. Pot ga je kmalu vodila do kultnega 1860 Münchna, kjer je odigral 22 tekem. V svoji karieri je 19-krat oblekel dres nemških mladinskih reprezentanc. Svoje sožalje je na družbenih omrežjih izrazil tudi igralec Celja Mario Kvesić, ki si je s Hertnerjem slačilnico delil v Erzgebirge Aue.