70 metrov visok padec s sedežnice usoden za nekdanjega nemškega reprezentanta

Smučišče "Savin Kuk" v črnogorskem pogorju Durmitor je bilo mesto tragedije, v kateri je svoje življenje izgubil Sebastian Hertner in v kateri se je huje poškodovala njegova soproga Hanah Espandschied. Na zastareli sedežnici je prišlo do napake, ki je povzročila nenaden in sunkovit trk, v katerem je Hertner padel v prepad in utrpel poškodbe, ki so ga stale življenja. Njegova žena se je huje poškodovala in je trenutno v bolnišnici.