Nekdanji nemški reprezentant obtožen razpečevanja otroške pornografije

Nemčija je v šoku, potem ko se je nekdanji nogometaš Christoph Metzelder znašel sredi preiskave nedovoljenega posedovanja otroške pornografije. Metzelder je v domovini priljubljena televizijska osebnost oziroma komentator, ki je v svoji karieri, ta ga je od Schalkeja 04 in Borussie Dortmund na svojem vrhuncu odnesla tudi do Real Madrida, slovel kot skromen in dostopen nogometaš, z drugimi besedami nekdo, ki mu nikoli ne bi pripisali tovrstnih nečednosti.

A po poročanju Bildaso v Hamburgu preiskali njegovo hišo, potem ko ga je prijavila nekdanja partnerka, obtožnica pa ga bremeni nedovoljenega posedovanja in razpečevanja otroške pornografije.

Zmotili so ga med predavanjem

"Odprli smo preiskavo proti 38-letnemu Nemcu zaradi suma razpečevanja dokumentov otroške pornografije, ki obsegajo tudi digitalne posnetke," je potrdila predstavnica za stike z javnostjo hamburškega tožilstva Liddy Oechtering. "Posledično se je izdal nalog, ki je bil izvršen,"je dodala.

Metzelderja naj bi policisti presenetili med predavanjem, saj namreč polaga izpite za trenersko licenco, nato pa so ga pospremili do hiše, kjer so pred njegovimi očmi izvedli preiskavo, zasegli naj bi mu tudi telefon in računalnik. Bilddodaja, da ga je prijavila nekdanja zaročenka, s katero se je videval kakšno leto, nato pa sta se razšla. Tudi z njeno pomočjo naj bi se dokopali do 15 fotografij mladoletnih oseb, ki jih je prejela prekWhatsAppa, to pa je privedlo do torkove hišne preiskave.