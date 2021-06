Nekdanji nemški vratar je ustanovil 'Tinder za nogometaše in klube'

Novo spletno platformo za prestope je Rene Adler poimenoval kar "Tinder za igralce in klube". Poletna nogometna prestopna tržnica je odprta že lep čas. Igralci po celem svetu iščejo nove klube, ki po drugi strani iščejo naslednjo veliko zvezdo. Nekdanji vratar Bayerja iz Leverkusna je v želji, da predvsem igralcem olajša proces, ustanovil aplikacijo, ki jo je poimenoval 11TransFair. S pomočjo igralcev, svetovalcev, trenerjev, agentov in odvetnikov je nova platforma zaživela: "Pogumno jo imenujem kar Tinder za nogometne igralce in klube, ker s pomočjo algoritmov združi dve strani."

"Očitno je, da želijo igralci bolje poskrbeti za svoje skrbi in ne želijo več biti popolnoma odvisni od svojih svetovalcev. Ne more vsak profesionalni igralec biti zvezda, kot sta Joshua Kimmich ali Kevin De Bruyne, ki se sama pogajata s klubi in izbirata ponudbe," je povedal 36-letnik.