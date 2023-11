Nekdanji nogometaš Liverpoola po pretepu s trenerjem moral zapustiti klub

Pesti naj bi pele po tem, ko je nekdanji branilec PSG-ja in Liverpoola trenerja porinil na tla. Klub je z njim prekinil pogodbo in v izjavi za javnost zapisal: "Po 10 dneh premisleka sta se obe strani v dobri veri dogovorili, da prekineta pogodbeno razmerje." Kljub nesoglasjem se je Sakho v izjavi, ki jo je objavil na družbenih omrežjih, zahvalil klubu, predsedniku kluba Laurentu Nicollinu, osebju in klubskim zdravnikom. "Spoznali smo se kot možje, odhajamo kot možje," je zapisal.