Nekdanji nogometaš Olimpije navdušil s prekrasnim golom

Endri Čekiči, kije bil eden vidnejših posameznikov Olimpije v preteklih dveh sezonah, je sicer na 43 tekmah v slovenskem državnem prvenstvu za zeleno-bele zabil 18 golov in dodal še tri asistence. Oktobra se je 23-letni nogometaš po dolgi prestopni sagi preselil v Turčijo in oblekel dres ekipe MKE Ankaragucu. Po naših informacijah je Olimpija za ofenzivnega vezista prejela odškodnino v vrednosti 200.000 evrov in 50 odstotkov od naslednje prodaje. Čekiči je bil eden vidnejših posameznikov ljubljanskega prvoligaša v preteklih dveh sezonah.