Nekdanji nogometaš priznal: Lahko bi ubil Abramoviča

Oddih na škotskem otoku Arran bi se za stalnega sodelavca medijske hiše BBCin nekdanjega nogometaša Chelseaja Patricka "Pata" Nevinapred tremi leti kmalu spremenil v tragedijo. Kot se je v zadnjih izjavah spominjal 56-letni Glasgowčan, bi z avtomobilom kmalu trčil v kolesarja, nikogar drugega kot lastnika londonskega premierligaša Rusa Romana Abramoviča.

"Pred kakšnimi tremi leti sem bil na počitnicah na Arranu in skoraj bi povozil moškega, ki je bil na kolesu. Lahko bi ga ubil,"se je spominjal Nevin."Možak na kolesu je bil Roman Abramovič ... Kakšna zgodba bi to bila, če bi bil jaz tisti, ki je ubil Abramoviča. Do danes ni vedel, da sem bil to jaz,"se je sicer resne situacije s ščepcem otoškega humorja še dotaknil Nevin.

Z Abramovičem prišla tudi težko pričakovana Liga prvakov

53-letni Abramovič je lastnik Chelseaja od leta 2003, s klubom pa je leta 2012 proslavil do sedaj največji uspeh, osvojitev naslova v Ligi prvakov, medtem ko so londonski modri pod rusko taktirko osvojili tudi pet državnih naslovov, pet pokalov FA, tri ligaške pokale, dva angleška superpokala in še dva naslova v Ligi Evropa.

Aktualno sezono je za tabor modrih zaznamovala zdaj že umaknjena prepoved nakupovanja nogometašev, zaradi katere je novinec na trenerski klopi, legenda kluba Frank Lampard, v ogenj poslal zelo mlado ekipo, ki pa se je izkazala in zaenkrat drži četrto mesto v Premier League, prebila pa se je tudi v sklepni del Lige prvakov in pokala FA, čeprav je sezono začela z bolečim porazom na tekmi evropskega superpokala z Liverpoolom, ki je bil boljši po enajstmetrovkah.

