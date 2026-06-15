Nekdanji nogometaš Valencie v zapor zaradi posilstva

Sodišče v Valencii je Rafo Mira, nekdanjega igralca Valencie, obsodilo na osem let in pol zapora; 28. maja so mu sodili zaradi spolnega napada (kaznivo dejanje, ki v Španiji vključuje tudi posilstvo) in povzročitve telesne poškodbe," je sporočilo sodišče. Drugi obtoženec, prijatelj nogometaša, je bil zaradi spolnega napada in "kaznivih dejanj zoper moralno integriteto" obsojen na dve leti in pol zapora.

Sodišče je Miru, ki je vztrajal pri svoji nedolžnosti, naložilo, naj žrtvi plača 64.000 evrov odškodnine. Do incidenta je prišlo 1. septembra 2024 na igralčevem domu v mestu Betera, potem ko sta Mir in prijatelj v nočnem klubu srečala dve ženski. 28-letnega igralca so aretirali 2. septembra 2024 po pritožbi, ki sta jo vložili ženski, in je dve noči preživel v policijskem priporu, preden so ga izpustili.