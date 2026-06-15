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Nogomet

Nekdanji nogometaš Valencie v zapor zaradi posilstva

Madrid, 15. 06. 2026 16.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Rafa Mir

Nogometaš španskega nogometnega prvoligaša Elche Rafa Mir je na višjem sodišču v Valencii dobil osem let in pol zaporne kazni zaradi posilstva in napada, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

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Sodišče v Valencii je Rafo Mira, nekdanjega igralca Valencie, obsodilo na osem let in pol zapora; 28. maja so mu sodili zaradi spolnega napada (kaznivo dejanje, ki v Španiji vključuje tudi posilstvo) in povzročitve telesne poškodbe," je sporočilo sodišče. Drugi obtoženec, prijatelj nogometaša, je bil zaradi spolnega napada in "kaznivih dejanj zoper moralno integriteto" obsojen na dve leti in pol zapora.

Sodišče je Miru, ki je vztrajal pri svoji nedolžnosti, naložilo, naj žrtvi plača 64.000 evrov odškodnine. Do incidenta je prišlo 1. septembra 2024 na igralčevem domu v mestu Betera, potem ko sta Mir in prijatelj v nočnem klubu srečala dve ženski. 28-letnega igralca so aretirali 2. septembra 2024 po pritožbi, ki sta jo vložili ženski, in je dve noči preživel v policijskem priporu, preden so ga izpustili.

Rafa Mir
Rafa Mir
FOTO: AP

Priznal je spolne odnose, vendar je vztrajal, da so bili sporazumni. Njegov takratni klub Valencia ga ni odpustil, ampak ga je suspendiral za dve tekmi in mu naložil globo. Napadalec, ki je bil produkt mladinske akademije Valencie, je v Angliji igral za Wolverhampton Wanderers, preden je bil posojen v več klubov.

Nato je podpisal pogodbo s Sevillo, s katero je igral v evropskih tekmovanjih, preden je bil posojen Valencii in nazadnje Elcheju.

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