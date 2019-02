Nekdanji predsednik Barcelone po rekordnih 643 dneh pripora na prostost

Špansko vrhovno sodišče (Audiencia Nacional) je v sredo po le dveh dneh sojenja odredilo pogojni odpust Sandra Rosella. Nekdanjemu predsedniku Barcelone so skupaj s sodelavcem Joanom Besolijem odredili pogojni odpust. Preventivni pripor za predsednika, ki se je podpisal tudi pod sporni prestop brazilskega nogometaša Neymarja jr. iz Santosa v Barcelono, je na Iberskem polotoku redno dvigal zelo veliko prahu, saj Rosellu niso sodili, sam pa se je s trditvami o nedolžnosti redno oglašal iz madridske zaporniške celice.

Skupno je v zaporu preživel že 643 dni, kar je nov rekord španskega sodstva, ko gre za gospodarski kriminal. Desetkrat njegovi prošnji za pogojni odpust niso ugodili, kot tudi ne 35 milijonom evrov varščine. Rosell in Besoli bosta lahko v zapor Soto del Real po zaključku sredinega sojenja odšla po svoje stvari, oddati pa bosta morala potna lista in odgovorne do konca sojenja obveščati o svoji trenutni lokaciji.

'Ukradli so mi dve leti življenja'

Nekdanjega predsednika Barce obtožujejo deliktov pranja denarja in hudodelskega združevanja, povezanega s prodajo televizijskih pravic 24 tekem brazilske reprezentance. Rosella obtožnica bremeni, da se je protipravno okoristil s 15 milijoni evrov, tožilstvo zahteva 11 let zapora in 59 milijonov evrov kazni.

"Ukradli so mi dve leti življenja z mojimi starši, ki me potrebujejo ob sebi," je za barcelonski radio RAC1 pred dnevi izjavil Rosell. "Zelo težko mi je, ko sem daleč stran od mojih hčerk in moje žene. V teh dveh letih nisem mogel proslavljati niti 18. rojstnega dneva hčerke in niti 25. obletnice poroke z mojo ženo. Jezen sem, šel sem skozi vsa stanja: dvom, presenečenje, jeza ... Še vedno pa je do danes za moje odvetnike to nekaj neresničnega. Moja družina je žalostna in jezna."